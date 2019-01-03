Deniz Zeyrek, "Naylon Poşet meselesi" başlığıyla yayımlanan yazısında "Sözcüğün kökeni hangisi olursa olsun. Naylon poşet, an itibari ile gezegenimizin başına geçirilmiş vaziyette. O nedenle Avrupa başta olmak üzere modern dünyada uygulanan naylon kullanımını azaltma kararı, ülkemiz için de hayatidir, doğrudur, çevrecidir" dedi.
"Ancak, okuyuculardan gelen ya da sosyal medyaya yansıyan bir kaç örnekle, uygulamadaki eksik ve yanlışlar olduğu anlaşılıyor" ifadesini kullanan Zeyrek, devamında bazı örnekler verdi:
— Bir tüketici poşeti satın alıp, ürünleri eve bıraktıktan sonra (memnun kalmadım) gerekçesi ile markete iade etmek istemiş. Tüketici yasasında karşılığı olmadığı için konu market çalışanları için zor bir denkleme dönüşmüş.
'Bir tüketici poşeti satın alıp, ürünleri eve bıraktıktan sonra 'Memnun kalmadım' diyerek markete iade etmek istemiş'https://t.co/crOMHtdjkr pic.twitter.com/U5xJbbHPZN— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 3, 2019
— Tekstil ürünleri satılan mağazalarda çorap alan müşteri de pahalı bir elbise alan müşteri de aynı ücreti ödüyor. Kasa önlerinde en çok bunun polemiği oluyor. Genelde ödemeyi yapan erkekler poşet almıyor. Kadınlar bir süre sonra (eşim poşet almayı unutmuş) diye kasaya geri dönüyor."
— Tek bir büyük poşete sığdırabilecek ürünler için iki ya da üç küçük poşet gerekebiliyor. Ücrette standart var ama boyutta standart yok." (Poşet üreticisinden) "Daha ilk günden kullanım yüzde 70 düşmüş. Bu durum, sektör firmalarını zor durumda bırakabilir. Sektördeki istihdamı olumsuz etkileyebilir.
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