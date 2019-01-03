Zamlar etikete yansıdı: En ucuz kutu bira 10 TL oldu, 70'lik rakının fiyatı 119 TL'den 142 TL'ye yükseldi

Alkole yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı, fiyat etiketlerine 3 Ocak'ta yansıdı. Buna göre Efes Pilsen'in en ucuz kutu birası 10 TL oldu. 70'lik Yeni Rakı'nın fiyatı ise 142 TL'ye yükseldi.