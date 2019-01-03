Zamlar etikete yansıdı: En ucuz kutu bira 10 TL oldu, 70'lik rakının fiyatı 119 TL'den 142 TL'ye yükseldi

1 Ocak'tan itibaren bütün alkollü içkilerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarına yüzde 13.48 oranında zam yapıldı.
Böylelikle Efes Pilsen'in 50'lik şişe birasının fiyatı 9 TL'den 9.75 TL'ye, kutu birası ise 9.25'ten 10 TL'ye yükseldi.
03 Ocak 2019 (beklenen) bira zammı: pic.twitter.com/jJEaVyjHeA— Eser Unsalan (@eserunsalan) January 3, 2019
Şirket, 30'luk şişe (serçe) ve 1 litrelik kutu biralarına üç ay boyunca zam yapmayacağını duyurdu.
Zamlar, rakı fiyatlarına da şu şekilde yansıdı:
— 35'lik Yeni Rakı'nın fiyatı 63 TL'den 72.00 TL'ye,
— 50'lik Yeni Rakı 85 TL'den 102.00 TL'ye,
— 70'lik Yeni Rakı 119'dan 142.00 TL'ye,
— 100'lük Yeni Rakı 162 TL'den 195.00 TL'ye yükseldi.
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