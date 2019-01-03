Albayrak'tan yüzde 20.30'luk enflasyon yorumu: Tüm hedefleri tutturduk

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 2018 yılında yüzde 20.30 olarak hesaplanan tüketici enflasyonuyla ilgili, "Yıl sonu hedeflerimizin tamamını neredeyse tutturduk" açıklamasında bulundu.

TRT Haber'de ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, enflasyon rakamlarıyla ilgili, "Yıl sonu itibarıyla hedeflerimizin neredeyse tamamını tutturduk, hatta daha iyi bir performans ortaya koyduk" ifadesini kullandı.

© AFP 2018 / Yasin Akgül Enflasyon rakamları açıklandı: Memurlara yüzde 4 zam verilecek

"2018'i enflasyonda koyduğumuz yüzde 20.8'lik hedefin altında, yüzde 20.3 rakamıyla kapattık ki bu gerçekten çok pozitif bir süreç" diyen Albayrak, 2019 bütçesinde ise çok daha iyi bir performans ortaya koyacaklarını dile getirdi.

Albayrak, "2019 bütçesinde, hem harcama tarafında hem gider tarafında hem de gelir tarafında çok daha güçlü bir performans sergileyeceğiz" diye konuştu.

Bakan Albayrak, "2019'da, 2020 ve 2021'e temel oluşturması noktasında, güçlü bir şekilde, aynı ciddi duruş ve kararlılıkla yola devam edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yıl sonu hedeflerimizin tamamını neredeyse tutturmuşuz ve daha iyi bir performans ortaya koymuşuz.https://t.co/WbwOZWvrnF pic.twitter.com/Y1KGqc9xWh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 января 2019 г.

DOLAR/TL KURUNDAKİ DALGALANMA

Enflasyonla topyekün mücadele programının yanı sıra ÖTV ve KDV indirimleriyle de devletin 3 ay boyunca katkısının süreceğini belirten Albayrak, "Güçlü indirim yapan da var, indirmiş gibi yapan da" dedi ve fiyatı indirmiş gibi yapanların tespit edileceğini vurguladı.

© REUTERS / Thomas White Gece saatlerinde 5.88'i gören dolar/TL'de son durum

Albayrak, "Ekim ayında açıkladığımız, özellikle bu kritik 3 ay çünkü enflasyon açısından 2019'un ilk 3 ayı önemli, destek vererek 3 ay daha devam edelim diye bir karar verdik" dedi.

Gece saatlerinde döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmaya da değinen Albayrak, "Asya'da açık olan piyasalara dayalı ve gelişmekte olan piyasalara yönelik bir dalgalanma. Kısa sürede dengelenme oldu" diye konuştu.

Albayrak, "Küçük ve orta ölçekli işletmeler için tüm bankalarımızla birlikte maliyetini düşürdüğümüz güzel bir paket üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu açıklayacağız" ifadesini kullandı.

'ALTINLAR YASTIK ALTINDA DURACAĞINA EKONOMİNİN İÇİNDE OLSUN'



"Piyasaların boğulmasına izin vermeyeceğiz" diyen Albayrak, şöyle devam etti:

"İki ayağımız iki pedalda, öyle bir şekilde gideceğiz ki kimse arabanın durdurulmasını beklemesin. Ekonominin çarklarının durmasına izin vermeyeceğiz, kimse frenin köklenip arabanın durdurulmasını beklemesin."

Albayrak, "Geçtiğimiz yıl altın tahvili ihraçlarından 6.5 tona yakın altını ekonomiye kazandırdık, çok güzel bir rakam. Yastık altında duracağına ekonominin içinde olsun" dedi.