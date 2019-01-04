'Kırmızı eti en son 1.5 yıl önce almıştık'

Sözcü'den Hande Zeyrek'in haberine göre, Selahattin Sert 60 yaşında. Kırklareli Dereköy'de doğup büyüdü. 1976'da çalışmak için İstanbul'a geldi. Bir tekstil fabrikasında dokumacılık yapmaya başladı. 1982'de eşi Emine Sert ile evlendi. Üç çocukları oldu. Selahattin Sert, 2001 yılında emekliye ayrıldığında ‘rahat edeceği' günlerin hayalini kuruyordu. Ancak bu kez de "Aldığı emekli maaşıyla ay sonunu getirebilme" mücadelesine başladı.
‘BEN YİNE ŞANSLIYIM'
Selahattin Sert, 1980'li yılların sonunda işten çıkarılıp aldığı tazminat ve düğün takılarıyla Güneşli'den bir arsa almış. Sert, arsaya tek katlı bir ev inşa ettirmiş. Çocukları büyüdüğünde ise halen yaşadıkları Küçükçekmece'deki eve taşınmışlar. Sert çiftinin 1600 lira emekli maaşı dışındaki tek gelirleri de kendilerine ait dairenin 750 liralık kirası. Yani toplam 2350 lira ile geçiniyorlar. Sert, "Diğer emeklilere göre en büyük şansımız kira vermiyoruz. 1600 TL emekli maaşıyla hem kira verip hem çocuklarımıza nasıl bakardık? Bu şekilde yaşayan arkadaşlarım da var, tanıyorum. Onlar adına da size nasıl geçindiğimizi anlatmak istedim" diyor ve şöyle devam ediyor:
284.5 TL FATURA BORCU
İŞTE EMEKLİNİN YILBAŞI SOFRASI
Emine Sert'e akşam yemeğinde ne yediklerini sorduk. Menüde makarna ve kuru fasulye olduğunu söyledi. Sert, "Makarna pirince göre daha ekonomik. Kurtarıcımız" dedi. Ailenin buzdolabında ise patates, soğan, elma ile kahvaltılık olarak peynir, zeytin vardı. Sert Ailesi, bizimle yılbaşı sofralarının fotoğrafını da paylaştı. 20 liraya tulumba tatlısı almışlar. 25 liraya tavuk. Ortaya da domates salatası…
60 YAŞINDAYIZ AMA TATİL NEDİR BİLMEYİZ
Selahattin Sert, eşiyle hiç tatile gitmediklerini söyledi. "İkimiz de 60 yaşındayız, tatil bilmeyiz. Köyümüze gidiyoruz cenazeye ya da düğüne, hepsi o kadar. İstanbul'un görülecek yerleri var ama bu maaşla oraları gezmek mümkün değil" diyen Selahattin Sert şöyle devam etti:
"Emekli maaşı insanca yaşanacak bir seviyeye gelmeli. Enflasyona bakarsak verilen zamlar çok düşük. Daha iyi bir ücretimiz olsa arada tiyatroya gitmek neden istemeyelim. Almanya'dan emekli olup tatil için Türkiye'ye geliyorlar. Biz istemez miyiz onlar gibi gezebilmeyi? Neden emekli oluyor insan? Emeklilik eskiden rahata ereceğimiz dönemdi. ‘Ah bir emekli olsam?' denilirdi. Şimdi emeklilik kara kara düşünme devri. Artık emekliler için bir şeyler yapmalarını diliyoruz."
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