407 markadan enflasyon indirimine devam kararı

BMD Başkanı Öncel, aralık ayında fiyatı en çok gerileyen ürün grubunun hazır giyim ve ayakkabı olduğunu belirterek, hazır giyim ve ayakkabı fiyatlarında geçen ay yüzde 4.08'lik bir düşüş gerçekleştiğini söyledi.

© AA / Hüdaverdi Yaman Albayrak, enflasyonla mücadele programını açıkladı: Yüzde 10 indirim kampanyası başlatıyoruz

Fiyatlardaki bu gerilemede sezon indirimlerinin yanı sıra markaların 'Enflasyon Topyekun Mücadele Programı'na yönelik desteğinin büyük payı olduğunu kaydeden Öncel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz bu yıl da enflasyonla mücadelede üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. BMD üyesi markalar, enflasyonla mücadeleye yönelik indirimleri 2019'da sürdürecek. BMD çatısı altındaki 407 markanın hemen hepsinin mücadeleye katkıyı sürdüreceklerinden şüphe duymuyorum. Öte yandan, ocak ve şubat aylarında sezon indirimleri devam edecek. Özellikle, tekstil, hazır giyim ve ayakkabıda iki ay boyunca fiyatlar çok daha uygun düzeylere inecek. Fiyatlardaki gerilemenin enflasyon ile mücadeleye katkısını önümüzdeki iki ayda çok daha iyi göreceğimize inanıyorum."

Öncel, beyaz eşya ile mobilyada ÖTV ve KDV indirimlerinin de 3 ay daha uzatıldığını anımsatarak, bütün bu gelişmeler sayesinde perakende sektörünün 2019'a moralli başladığını belirtti.