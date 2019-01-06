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14:14 06 Ocak 2019
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    sigara

    Firmalar 3 liraya sigara satabilecek

    © AP Photo / Elaine Thompson
    Ekonomi
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    Sigaranın 7 liranın altında fiyata satılmasını önlemek amacıyla getirilen paket başına 5.6 liralık asgari maktu vergi sıfırlandı. Devlet artık bu vergiyi almayacağı için sigara firmaları isterlerse 3 liraya bile sigara satabilecek.

    Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) değişikliğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    tütün fabrikası
    © AFP 2018 / OLIVIER MORIN
    'İthal tütüne uygulanan vergi sıfırlandı, Türk tütünü korumasız kaldı'
    Tütün içeren sigaralar ile diğer tütün mamullerinin ÖTV'sinde yapılan değişiklikle, sigaradan alınan yüzde 63'lük nispi ÖTV oranı yüzde 67'ye çıkarıldı. Buna karşılık sigara fiyatlarının 7 lira ve altına düşmesini önlemek için uygulanan paket başına 5.6 liralık 'asgari maktu vergi' sıfırlandı. Paket başına alınan 42 kuruşluk maktu vergi ise aynı kaldı.

    Sigaraya farklı bir vergileme yöntemi uygulandığı için yapılan bu değişiklik zamdan çok büyük indirimlerin önünü açmış oldu. Sigaradan şimdiye kadar nispi vergi, asgari maktu vergi ve maktu vergi olmak üzere 3 tür ÖTV alınıyordu. Asgari maktu vergi, geçmişte Maliye ile sigara firmaları arasında yaşanan zam savaşı nedeniyle getirilmişti. Maliye'nin nispi ÖTV oranını artırması üzerine bazı firmalar sigara fiyatlarını düşürmüşler, bu yüzden Maliye ciddi vergi kaybına uğramış, fiyat indirimlerini önlemek için de bu vergiyi getirmişti. Yeni düzenlemeyle sigaranın ucuzlamasını ve devletin vergi kaybına uğramasını önleyen bu vergi kalktı. Ancak büyük kayıp yaşanacağı için bu verginin seçimlerden hemen sonra geri getirilmesi bekleniyor.

    AZ ZAM, ÇOK İNDİRİM

    Sigara
    © AA /
    Tütün ürünlerindeki vergi oranı yüzde 63'ten 67'ye çıktı
    Bu düzenleme öncesine kadar 7.5 liranın altında sigara satmak imkansızdı. Çünkü örneğin bir firma 7 liraya sigara satmak istese bile 7 lira 08 kuruş vergi ödemek zorunda kalıyordu. Yeni düzenlemeyle alt fiyat sınırı kaldırıldığı için artık paket başına 5.6 liralık asgari maktu yerine fiyat üzerinden yüzde 67 ÖTV alınacak. Dolayısıyla örneğin 7 liraya sigara satan firma devlete artık 7 lira 08 kuruş değil, 6 lira 17 kuruş vergi ödeyecek, 83 kuruş firmaya kalacak. Eğer firma 3 liraya sigara satmak isterse Maliye 7 lira değil, 2 lira 89 kuruş vergi alacak. 5 liraya satılan sigaranın vergisi 7 liradan 4 lira 53 kuruşa, 4 liraya satılan sigaranın vergisi 7 liradan 3 lira 71 kuruşa düşecek. Halen 8 liraya satılan sigaranın vergisi ise 24 kuruş düşecek.

    Nispi vergi yüzde 63'ten yüzde 67'ye çıkarıldığı için vergi yükü 8.5 liralık sigarada 9 kuruş, 9 liralık sigarada 36 kuruş, 10 liralık sigarada 40 kuruş, 13 liralık sigarada ise 52 kuruş arttı. Yeni vergi artışıyla örneğin 13 liralık sigaradan Maliye'ye giden KDV dahil toplam vergi 10 lira 59 kuruştan 11 lira 11 kuruşa çıktı. Firmalara kalan para ise 2 lira 41 kuruştan 1 lira 89 kuruşa düştü. Bu 1 lira 89 kuruşun içerisinde 1 paket sigaranın üretim ve dağıtım maliyetleriyle firma ve bayi kârı hepsi dahil. Eğer firmalar bu sigaranın fiyatını 13.5 liraya çıkarırlarsa 50 kuruşluk zammın 41 kuruşu yine vergiye gidecek, firmaya ise sadece 9 kuruş kalacak.

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    Etiketler:
    Vergi, Sigara, ÖTV, Maliye Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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