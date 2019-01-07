Kıdem tazminatında tavan yükseldi

Yeni yılda uygulanacak kıdem tazminatı tavanı belli oldu. Bir yıllık hizmet karşılığı ödenebilecek kıdem tazminatı tavanı 6 bin liraya ulaştı. Asgari ücretin yüzde 26 oranında artmasıyla en düşük kıdem tazminatı tutarı da 2 bin 558 liraya çıktı.

4/a statüsünde çalışanlara her yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödeniyor. Ancak, yüksek ücretlilerin kıdem tazminatında tavan uygulanıyor. Kıdem tazminatı tavanı, her 6 ayda bir artırılıyor.

© AFP 2018 / Yasser Al-Zayyat Hükümetin çalışmasından: Bir gün çalışana da kıdem tazminatı ödenecek

2018'in temmuz-aralık döneminde kıdem tazminatı tavanı 5 bin 434 lira olarak uygulandı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, yeni yılla birlikte kıdem tazminatı tavanı, 6 bin 17 liraya çıktı. Kıdem tazminatındaki yeni tavan, 2019'un ocak-haziran döneminde geçerli olacak. Böylece, yüksek ücret elde eden ve 10 yıl hizmeti bulunan bir kişi için ödenecek kıdem tazminatı 54 bin 340 liradan 61 bin 700 liraya çıkacak.

KIDEM TAZMİNATI TABANI DA ARTTI

Kıdem tazminatında tavanın yanı sıra düşük ücretliler için geçerli olan taban rakam da arttı. Asgari ücretle çalışan yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren en düşük kıdem tazminatı tutarı, asgari ücretteki yüzde 26'lık artıştan olumlu etkilendi.

Aralık ayında emekliye ayrılan veya işten çıkartılan asgari ücretliye her yıl için 2 bin 29 lira kıdem tazminatı ödenirken, ocak ayından itibaren bu yıl emekliye ayrılan veya işten çıkartılan işçilere en az 2 bin 558 lira kıdem tazminatı ödenecek. On yıl hizmeti bulunan asgari ücretli için ödenecek kıdem tazminatı da böylece 22 bin 900 liradan 25 bin 580 liraya yükselecek.