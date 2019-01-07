Herkese yapılandırma var, vatandaşa yok

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin verilerine göre 2017 yılının Ocak-Ekim döneminde 632 bin kişi bireysel kredi borcunu ödeyemez durumda iken 2018 yılının ocak-ekim döneminde bu rakam 752 bin 220 kişiye çıktı.
Sözcü'nün haberine göre, aralık ayında yıllık enflasyonun yüzde 20.30 olmasıyla maaş zamları da belli olurken özel sektör çalışanlarının gözü patronun iki dudağı arasında
DOĞUŞ VE YILDIZ HOLDİNG BORÇLARINI YAPILANDIRDI
Rakamlar vatandaşın durumunun ne halde olduğunu ortaya koyarken Türkiye'nin dev şirketleri birer birer bankalarla masaya oturarak borçlarını yapılandırıyor.
Ülker'i bünyesinde bulunduran Yıldız Holding'in yapılandırması da tamamlandı. Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Mustafa Tercan, holdingin 5.5 milyar dolar kredinin refinansmanı çerçevesinde bankalarla imzaları attığını Mayıs ayında duyurmuştu.
14 MİLYAR TL'NİN 10 MİLYAR TL'Sİ DÖRT BÜYÜKLERİN BORCU
Şimdi ise bir kamu bankası olan Ziraat Bankası önderliğinde futbol kulüplerinin borçları yapılandırılacak. Süper Lig'deki 18 taktımın toplam 14 milyar TL borcu var. Bu borcun 10 milyar TL'si dört büyüklere ait.
Ekonomik kriz ortamında herkesin borçları yapılandırılıyor. Büyük şirketler yapılandırma kuyruğuna giriyor bir kısmı rahat bir nefes almak için konkordato ilan ediyor. Vatandaş ise kredi kartlarıyla enflasyon arasında bir bölgede nefes almaya çalışıyor.
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