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13:34 07 Ocak 2019
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    Herkese yapılandırma var, vatandaşa yok

    © REUTERS / Murad Sezer
    Ekonomi
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    Dev şirketler kredi borçlarını yapılandırıyor, patronlar konkordato ilan ediyor. Sıra batık futbol kulüplerinde. Ancak 632 bin kişi bireysel kredi borcunu ödeyemiyor.

    Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin verilerine göre 2017 yılının Ocak-Ekim döneminde 632 bin kişi bireysel kredi borcunu ödeyemez durumda iken 2018 yılının ocak-ekim döneminde bu rakam 752 bin 220 kişiye çıktı.

    AVM, Alışveriş Merkezi
    © AA /
    15 milyar dolarlık yapılandırma talebi: 'AVM yatırımlarının sonuna geliyoruz'
    Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre ise halkın cebindeki kredi kartı sayısı artıyor. Buna göre 2017 yılının kasım ayında vatandaşın cebinde 62 milyon 200 bin kredi kartı bulunurken 2018 yılının kasım ayında kart sayısı 65.9 milyona çıktı. Yani 12 aylık dönemde vatandaşın cebindeki kart sayısı 3.7 milyon arttı.

    Sözcü'nün haberine göre, aralık ayında yıllık enflasyonun yüzde 20.30 olmasıyla maaş zamları da belli olurken özel sektör çalışanlarının gözü patronun iki dudağı arasında

    DOĞUŞ VE YILDIZ HOLDİNG BORÇLARINI YAPILANDIRDI

    Rakamlar vatandaşın durumunun ne halde olduğunu ortaya koyarken Türkiye'nin dev şirketleri birer birer bankalarla masaya oturarak borçlarını yapılandırıyor.

    Ferit Şahenk
    © AA /
    Doğuş Grubu: Refinansman için bankalarla anlaşma sağladık
    Türkiye Bankalar Birliği'nin 27 Aralık 2018 tarihinde yaptığı açıklamaya göre Doğuş Holding'in kredi yapılandırması sonuçlandı. Reuters'ın aktardığı bilgilere göre Doğuş 2018'in ortası itibariyle büyük bir bölümü döviz olan TL karşılığı 25.2 milyar TL olan borcu için bankalarla anlaşma sağlamıştı.

    Ülker'i bünyesinde bulunduran Yıldız Holding'in yapılandırması da tamamlandı. Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Mustafa Tercan, holdingin 5.5 milyar dolar kredinin refinansmanı çerçevesinde bankalarla imzaları attığını Mayıs ayında duyurmuştu.

    14 MİLYAR TL'NİN 10 MİLYAR TL'Sİ DÖRT BÜYÜKLERİN BORCU

    Futbol- Maç- Top- Saha
    © Sputnik /
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    Öte yandan orta ve büyük ölçekteki pek çok şirket bir süre olsa da nefes almak için konkordato ilan ediyor. Konkordato süresince bankalar şirkete haciz gönderemiyor. Patron borçlarını ödemek için bir süre olsa da nefes alıyor.

    Şimdi ise bir kamu bankası olan Ziraat Bankası önderliğinde futbol kulüplerinin borçları yapılandırılacak.  Süper Lig'deki 18 taktımın toplam 14 milyar TL borcu var. Bu borcun 10 milyar TL'si dört büyüklere ait.

    Ekonomik kriz ortamında herkesin borçları yapılandırılıyor. Büyük şirketler yapılandırma kuyruğuna giriyor bir kısmı rahat bir nefes almak için konkordato ilan ediyor. Vatandaş ise kredi kartlarıyla enflasyon arasında bir bölgede nefes almaya çalışıyor.

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    Etiketler:
    yapılandırma, borç, enflasyon, BKM, Yıldız Holding, Ülker, Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Ziraat Bankası, Süper Lig, Türkiye
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