Dolar/TL 5.52'yi test etti

Hafta başından bu yana yukarı yönlü hareket eden dolar/TL'de artış hızlandı, kur 5.52'nin üzerine çıktı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Suriye'den çekilme için YPG/PYD unsurlarının güvenliğinin sağlanması gerektiğine yönelik açıklaması, çekilme sürecine yönelik iyimserliğin kaybolmasına neden olurken, yatırımcılar olası sınır ötesi operasyonun ilişkileri olumsuz etkilemesinden endişe duyuyor.

Türk Lirası bu endişelerle baskı altında kalırken, haftaya 5.3350 seviyesinden başlayan dolar/TL bugün 5.5276'ya kadar yükseldi.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bolton'a yönelik eleştirilerinin ardından 5.42 seviyesinden 5.50'lere kadar yükselen kur, günü 5.49'un hemen altından tamamlamıştı.

Dolar/TL bugün 5.5276'yı test etmesinin ardından saat 11:24'te 5.5060'da yer aldı. Aynı saatte euro/TL 6.3160'dan işlem gördü.

Pekin'de bugün sona eren ticaret görüşmelerine yönelik iyimser açıklamalarla yükselen petrol fiyatları da TL üzerinde bir başka baskı unsuru olarak ortaya çıkıyor. Hafta boyunca yukarı yönlü seyreden Brent petrol fiyatı 58 dolardan 60 dolar sınırına geldi.

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Diğer taraftan ABD ile Çin'in ticaret görüşmelerinde uzlaşma sağlayacağı ve küresel ekonomiyi aksatacak bir ticaret geriliminin yaşanmayacağı beklentileri borsalara destek oluyor. Global borsalara paralel alıcılı fiyatlanan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 91.215 puana yükseldi.

Bu arada yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın bu akşam TSI 22:00'da açıklanacak 18-19 Aralık tarihli FOMC toplantı tutanaklarını bekliyor. Fed Başkanı Powell'ın geçen cuma bu yıl para politikası kararlarında hem sabırlı hem de esnek olunacağını ifade etmesi risk iştahını desteklemişti.