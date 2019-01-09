Dünya Bankası, Türkiye raporunu açıkladı: Son 10 yılın en düşük büyüme tahmini

Dünya Bankası, yüksek yurt içi ve dış kırılganlıklar dikkate alındığında Türkiye'nin ekonomik görünümü için alışılagelenden daha yüksek seviyede bir belirsizlik bulunduğunu bildirdi.
Türk hükümetinin 2018 Eylül ayında yayınladığı Yeni Ekonomik Program'ın makro istikrarın yavaş yavaş yeniden tesis edilmesi için iyi bir temel oluşturduğunu belirten Dünya Bankası, "YEP üzerine inşa edilmiş, tutarlı bir ekonomi politikaları paketi Türk ekonomisinde düzenli bir ayarlamayı sağlayabilir" ifadelerini kullandı.
ENFLASYON 2019'DA YÜZDE 19, 2020'DE YÜZDE 11
Özel sektör tüketiminin 2019'da sadece yüzde 1.2 büyüyeceğini, aynı dönemde kamu harcamalarının yüzde 5.6 ve ihracatın yüzde 8 artacağını tahmin eden Dünya Bankası, ithalatta büyümenin ise yüzde 1.2 seviyesinde kalacağını öngördü.
Dünya Bankası'nın 2020 yılı için ise özel tüketimde artış beklentisi yüzde 2.7, kamu harcamalarında büyüme beklentisi yüzde 2.3, ihracatta artış beklentisi yüzde yüzde 6.0 ve ithalatta büyüme tahmini yüzde 5.2 oldu.
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