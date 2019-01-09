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13:26 09 Ocak 2019
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    Dünya Bankası

    Dünya Bankası, Türkiye raporunu açıkladı: Son 10 yılın en düşük büyüme tahmini

    © Flickr / World Bank Photo Collection
    Ekonomi
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    Türkiye raporunda 2019 yılı büyümesinin yüzde 1.6 ile son 10 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşeceği beklentisine yer veren Dünya Bankası, özel sektör yurt içi talebinin 2019'da keskin bir şekilde düşeceğini vurguladı. Dünya Bankası, enflasyonun ise 2019'da ortalama yüzde 19, 2020'de ortalama yüzde 11 olacağı tahmininde bulundu.

    Dünya Bankası, yüksek yurt içi ve dış kırılganlıklar dikkate alındığında Türkiye'nin ekonomik görünümü için alışılagelenden daha yüksek seviyede bir belirsizlik bulunduğunu bildirdi.

    Ekonomi, büyüme
    © AA /
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    Bugün yayınlanan Türkiye raporunda 2019 yılı büyümesinin yüzde 1.6 ile son 10 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşeceği beklentisine yer veren Dünya Bankası, özel sektör yurt içi talebinin 2019'da keskin bir şekilde düşeceğini ve bunun kamu tüketimi ile dış talep tarafından telafi edilmeye çalışılacağını öngördüklerini vurguladı.

    Türk hükümetinin 2018 Eylül ayında yayınladığı Yeni Ekonomik Program'ın makro istikrarın yavaş yavaş yeniden tesis edilmesi için iyi bir temel oluşturduğunu belirten Dünya Bankası, "YEP üzerine inşa edilmiş, tutarlı bir ekonomi politikaları paketi Türk ekonomisinde düzenli bir ayarlamayı sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

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    Berat Albayrak
    © AA / Metin Aktas
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    Dünya gazetesinin aktardığı habere göre, raporunda Türkiye ekonomisinde büyümenin 2020'de yüzde 3'e toparlanacağı beklentisine yer veren Dünya Bankası, enflasyonun ise 2019'da ortalama yüzde 19 ve 2020'de ortalama yüzde 11 olacağı tahmininde bulundu.

    Özel sektör tüketiminin 2019'da sadece yüzde 1.2 büyüyeceğini, aynı dönemde kamu harcamalarının yüzde 5.6 ve ihracatın yüzde 8 artacağını tahmin eden Dünya Bankası, ithalatta büyümenin ise yüzde 1.2 seviyesinde kalacağını öngördü.

    Dünya Bankası'nın 2020 yılı için ise özel tüketimde artış beklentisi yüzde 2.7, kamu harcamalarında büyüme beklentisi yüzde 2.3, ihracatta artış beklentisi yüzde yüzde 6.0 ve ithalatta büyüme tahmini yüzde 5.2 oldu.

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    Etiketler:
    Yeni Ekonomi Programı (YEP), Enflasyon, Büyüme, Dünya Bankası, Türkiye
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