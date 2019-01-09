Yurt dışındaki Türk milyoner sayısında 5 bin 779 artış yaşandı

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı Kasım 2018 itibarıyla 176 bin 320'ye çıktı. Böylece 2017 sonunda 138 bin 980 olan milyoner sayısı, 11 ayda 37 bin 340 kişi arttı.
Milyonerlerin toplam mevduatı kasım sonu itibarıyla 1 trilyon 80 milyar 73 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 126 bin lira oldu.
2017 sonunda 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 11 ayda 170 milyar 94 milyon lira artış kaydetti.
YURT İÇİ MİLYONER SAYISI 31 BİN 651 KİŞİ ARTTI
Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yılın 11 ayında 2017 sonuna kıyasla 31 bin 561 artarak 158 bin 530'a ulaşırken, bu kişilerin toplam mevduatı da 992 milyar 988 milyon liraya yükseldi.
YURT DIŞI YERLEŞİK MİLYONER SAYISI
BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı 2018'in kasım sonu itibarıyla 17 bin 790'a yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı 2017 sonuna göre 5 bin 779 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı 87 milyar 85 milyon lira oldu.
Yıllara göre hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan mudi sayısı, toplam mevduatları ve milyonerbaşına düşen ortalama mevduat tutarı ise şöyle:
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