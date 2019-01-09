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15:09 09 Ocak 2019
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    Yurt dışındaki Türk milyoner sayısında 5 bin 779 artış yaşandı

    © REUTERS / Murad Sezer
    Ekonomi
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    Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, geçen yılın 11 ayında 37 bin 340 artarak 176 bin 320'ye ulaştı. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı ise 2017 sonuna göre 5 bin 779 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı 87 milyar 85 milyon lira oldu.

    Para, Türk Lirası (TL)
    © AA /
    Milyoner sayısı 150 bine dayandı
    Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı 2018'in kasım sonu itibarıyla 176 bin 320 olurken, milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 80 milyar 73 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

    AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı Kasım 2018 itibarıyla 176 bin 320'ye çıktı. Böylece 2017 sonunda 138 bin 980 olan milyoner sayısı, 11 ayda 37 bin 340 kişi arttı.

    Milyonerlerin toplam mevduatı kasım sonu itibarıyla 1 trilyon 80 milyar 73 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 126 bin lira oldu.

    2017 sonunda 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 11 ayda 170 milyar 94 milyon lira artış kaydetti.

    YURT İÇİ MİLYONER SAYISI 31 BİN 651 KİŞİ ARTTI

    Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yılın 11 ayında 2017 sonuna kıyasla 31 bin 561 artarak 158 bin 530'a ulaşırken, bu kişilerin toplam mevduatı da 992 milyar 988 milyon liraya yükseldi.

    Dolar
    © Sputnik / Vladimir Trefilov
    Türkiye'de milyoner sayısı bir yılda 7 bin arttı
    Söz konusu dönemde yurt içinde yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 457 milyar 771 milyon lirası yerel para cinsi, 529 milyar 940 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 5 milyar 277 milyon lirası kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 264 bin lira olarak hesaplandı.

    YURT DIŞI YERLEŞİK MİLYONER SAYISI

    BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı 2018'in kasım sonu itibarıyla 17 bin 790'a yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı 2017 sonuna göre 5 bin 779 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı 87 milyar 85 milyon lira oldu.

    Türk Lirası
    © AA / Arşiv
    '13.000 milyoner Türkiye'yi terk etti'
    Yurt dışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 7 milyar 188 milyon lirası yerel para, 79 milyar 538 milyon lirası yabancı para ve 358 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 4 milyon 895 bin lira olarak hesaplandı.

    Yıllara göre hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan mudi sayısı, toplam mevduatları ve milyonerbaşına düşen ortalama mevduat tutarı ise şöyle:

    Etiketler:
    veri, araştırma, Mudi, hesap, yurt dışı, milyoner, TL, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
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