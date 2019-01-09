Poşet üretimine çapraz kontrol

Plastik poşet üreticileri, piyasada kayıt dışı ürün olmaması amacıyla ürettikleri ve marketlere sattıkları poşet miktarlarına ilişkin bildirimde bulunacak.
Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) Genel Sekreteri Özcan Pektaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılan düzenleme kapsamında, poşet üreticilerince gerek üretilen gerekse de ithal edilen malzemelerle ilgili tüm verilerin kayıt altında tutulacağını söyledi.
Pektaş, "Plastik poşetlere ilişkin beyan ve bildirimlerin gerçekleştirileceği bilgi sistemi oluşturuldu. Üreticiler, ürettiği ya da ithal ettiği satışa tabi tüm plastik poşetlere ilişkin, bilgi sistemine kayıt olmak ve gerekli bilgileri sisteme girmekle yükümlü olacak. Böylece, sistemde açık var mı yok mu takibi yapılacak" dedi.
'POŞETİN AKIBETİ İZLENECEK'
Pektaş, marketler gibi satış noktalarının da sisteme, poşetin temin edildiği firmaya ilişkin bilgileri, aldığı poşet adedini, bu poşetlerin ağırlığını, kalınlığını ve satış yaptığı poşet miktarıyla birim fiyatını gireceğini bildirdi.
Sisteme bildirimlerin il müdürlüklerince denetleneceğine işaret eden Pektaş, bu yükümlülüğü zamanında ve tam olarak yerine getirmeyenlere Çevre Kanunu uyarınca gerekli cezaların verilebileceğini dile getirdi.
'AVRUPA'DA SADECE HAFİF POŞETLER ÜCRETLENDİRİLİYOR'
Poşet üreten firmaların, gelen bu uygulamayla küçülmeye gideceğine ya da farklı sektörlere kayabileceğine dikkati çeken Eroğlu, bu firmaların, getirilecek teşvikle yeni yatırım yapmalarının desteklenmesi gerektiğini anlattı.
Eroğlu, "Avrupa'da sadece hafif poşetler ücretlendiriliyor. 50 mikronun üzerindeki kalın mağaza poşetleri kapsam dışında. Çünkü bu poşetler tek seferlik kullanılmıyor. Giyim mağazalarının verdiği 50 mikron üzerindeki kalın poşetlerin ücretlendirme dışında tutulması lazım. Aynı zamanda biyoplastik denen doğada kaybolan ürünler de uygulama dışında olmalı" dedi.
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