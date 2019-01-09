Kayıt
15:09 09 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Poşet- Alışveriş

    Poşet üretimine çapraz kontrol

    © AA /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Piyasada kayıt dışılık olmaması amacıyla plastik poşet üreticilerinin ürettikleri ve marketlere sattıkları poşet miktarları izlenecek. Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Pektaş, "Üretici ve ithalatçılar, poşet adedi, ağırlığı, kalınlığı, boyutu, malzeme cinsi ile hangi firmalara sattıklarına ilişkin beyanda bulunacak" dedi.

    Plastik poşet üreticileri, piyasada kayıt dışı ürün olmaması amacıyla ürettikleri ve marketlere sattıkları poşet miktarlarına ilişkin bildirimde bulunacak.

    Poşet- Alışveriş
    © AA /
    PAGEV Başkanı: Poşet kullanımı düştüğünde 10 bin kişi işsiz kalacak
    Satış noktalarında plastik poşetlerin 25 kuruşa satılmasına ilişkin düzenlemenin yankıları sürerken, piyasada kayıt dışı poşet üretimi olmaması için de önlem alınıyor.

    Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) Genel Sekreteri Özcan Pektaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılan düzenleme kapsamında, poşet üreticilerince gerek üretilen gerekse de ithal edilen malzemelerle ilgili tüm verilerin kayıt altında tutulacağını söyledi.

    Pektaş, "Plastik poşetlere ilişkin beyan ve bildirimlerin gerçekleştirileceği bilgi sistemi oluşturuldu. Üreticiler, ürettiği ya da ithal ettiği satışa tabi tüm plastik poşetlere ilişkin, bilgi sistemine kayıt olmak ve gerekli bilgileri sisteme girmekle yükümlü olacak. Böylece, sistemde açık var mı yok mu takibi yapılacak" dedi.

    'POŞETİN AKIBETİ İZLENECEK'

    market, paralı poşet
    © AA /
    Marketler hem 'bedava'dan kurtuldu hem de kâr ediyor
    Üretici ve ithalatçılar tarafından sisteme girilecek beyanlarda, poşet adedi, ağırlığı, kalınlığı, boyutu, malzeme cinsi ile yurt içi ya da dışında hangi firmalara satıldığına ilişkin bilgilerin yer alacağını belirten Pektaş, "Ne kadar üretildi, marketlere, satış noktalarına ne kadar satıldı, bunların kontrolü, denetimi yapılacak. Stokta poşet var mı görülecek. 10 ton üretim yapıldığı beyan edilip, 9 ton satıldıysa kalan poşetin akıbeti izlenecek. Giriş ve çıkış miktarları sistemden görülecek. Kayıt dışı poşet üretimi, alım satımı var mı yok mu gözlemlenecek" diye konuştu.

    Pektaş, marketler gibi satış noktalarının da sisteme, poşetin temin edildiği firmaya ilişkin bilgileri, aldığı poşet adedini, bu poşetlerin ağırlığını, kalınlığını ve satış yaptığı poşet miktarıyla birim fiyatını gireceğini bildirdi.

    Sisteme bildirimlerin il müdürlüklerince denetleneceğine işaret eden Pektaş, bu yükümlülüğü zamanında ve tam olarak yerine getirmeyenlere Çevre Kanunu uyarınca gerekli cezaların verilebileceğini dile getirdi.

    'AVRUPA'DA SADECE HAFİF POŞETLER ÜCRETLENDİRİLİYOR'

    İnternet, alışiveriş, e-ticaret
    © AA /
    Sanal alışverişte ücretli poşet tartışması
    Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu da poşet üreticilerinin bakanlıkça oluşturulacak sisteme, üretecekleri poşetin adedi, ebadı, kime sattıkları gibi bilgileri gireceğini vurgulayarak, "Bakanlık, marketlere de poşetleri hangi ebatta ve hangi üreticiden aldığını soracak. Poşet üretimine ve kullanımına ilişkin her türlü verinin bildirilmesi sağlanacak. Böylece çapraz kontrol yapılması amaçlanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

    Poşet üreten firmaların, gelen bu uygulamayla küçülmeye gideceğine ya da farklı sektörlere kayabileceğine dikkati çeken Eroğlu, bu firmaların, getirilecek teşvikle yeni yatırım yapmalarının desteklenmesi gerektiğini anlattı.

    Eroğlu, "Avrupa'da sadece hafif poşetler ücretlendiriliyor. 50 mikronun üzerindeki kalın mağaza poşetleri kapsam dışında. Çünkü bu poşetler tek seferlik kullanılmıyor. Giyim mağazalarının verdiği 50 mikron üzerindeki kalın poşetlerin ücretlendirme dışında tutulması lazım. Aynı zamanda biyoplastik denen doğada kaybolan ürünler de uygulama dışında olmalı" dedi.

    Etiketler:
    Naylon poşet, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV), Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), Yavuz Eroğlu, Özcan Pektaş, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Güney Kore'de düzenlenen Sancheoneo Festivali
    Kendin tut, kendin pişir, kendin ye: Güney Kore’nin Sancheoneo Festivali
    Yeni yıl
    Sputnik Türkiye, okurlarına mutlu yıllar diler
    İnfografik
    Ortadoğu'da kanser sorunu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet