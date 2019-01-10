Bakan Albayrak’tan KOBİ'lere destek kredisi açıklaması

Bakan Berat Albayrak, KOBİ'ler için Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile 12 bankanın katılacağı bir kredi paketini açıklayacaklarını belirterek, "Hep birlikte el ele vererek daha iyi noktaya gelmesini sağlayacağız" dedi.

"Dünya çalışan gazeteciler gününü bir gazeteci yazar babanın oğlu olarak hepinizi tek tek gününüzü kutlayarak başlamak istiyorum. Son dönemde çok güzel adımlar atıldı. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımız, işverenler, esnaf, sanayicimiz için çok güzel paketler açıkladık" diyen Albayrak, sözlerine şöyle devam etti:

— Dengelenme süreci başarılı şekilde adım adım devam ediyor. 2018 hedeflerimizi tutturduk, 2019 motivasyonunu da daha yukarı taşıdık. 10 yıl vadeli tahvil ihracımıza 5 milyar doların üzerinde talep geldi. İmalatçı ve ihracatçılarımız başta olmak üzere yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan şirketlere finansman desteği başlatıyoruz. Yüksek katma değerli üretim döneminin alt yapısını hazırlıyoruz. Reel sektörün nefes alacağı bir ekosistemi oluşturuyoruz. İmalatçı ve ihracatçı şirketlere azimi 1 milyon, hizmet sektöründeki şirketlere azami 500 bin TL kredi verilecek.