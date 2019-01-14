Kayyum atanan şirketlerin değeri 56.5 milyar lira

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF kayyumluğunda idare edilen 955 şirket bulunduğunu belirterek, "Bunların aktif büyüklükleri toplam 56.5 milyar lira, öz kaynak rakamı 19.8 milyar lira seviyesinde. Çalışan sayısı da 44 bin 622 kişi. Bu şirketler genel olarak yüzde 27 seviyesinde büyüdü" dedi.

© Fotoğraf : Twitter TMSF: Kayyum atanan şirketleri basiretli bir tacir gibi yönetiyoruz

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde Boydak Holding merkezinde düzenlenen 2018 değerlendirme toplantısına katılan TMSF Başkanı Gülal, fona devredilen firmaların, başarılı finansal sonuçlarıyla ekonomiye güç katmaya devam ettiklerini söyledi.

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek verdiklerini ifade eden Gülal, "Şu an TMSF kayyumluğunda yürütülen 955 şirketimiz var. Bunların aktif büyüklükleri toplam 56.5 milyar lira, öz kaynak rakamı 19.8 milyar lira seviyesinde. Çalışan sayısı da 44 bin 622 kişi. Bu şirketler genel olarak yüzde 27 seviyesinde büyüdü" diye konuştu.