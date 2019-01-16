'Türk tipi saç'ın kilosu 10 bin TL

Aksesuar olarak kullanılan ya da rahatsızlığından dolayı saçı dökülenlerin tercih ettiği peruklara ilgi son dönemde arttı. Perukçular, dünyaca üne sahip Türk saçının kilosunu 10 bin liradan alıyor.
Türk kadınlarına özgü parlak, dolgun ve yumuşak yapıdaki uzun saçlar, güzelliğiyle peruk ve saç sektöründe son dönemde dünyada 'Türk tipi saç' olarak üne kavuştu. Kadınların saç stillerindeki değişim, artan boya ve kına kullanımıyla saçların doğallığını kaybetmesi gibi nedenlerden orijinal saç temini zorlaşan perukçularda, saçın kilosu 10 bin liraya yükseldi.
Peruk, kaynak, çıtçıt, postiş kullanımının artışı, unutulmaya yüz tutmuş zanaatkarlardan perukacının (peruk yapan kişi) yüzünü güldürdü. Kadınların günlük aksesuar kullanımının yanı sıra kanser ya da başka hastalıktan dolayı saçı dökülenlerin güzel görünüme kavuşması için günlerce emek harcayıp peruk yapan perukacılar, artan ilgiye rağmen Türk kadını saçı temin edememenin sıkıntısını yaşıyor. Yetenek ve el becerisiyle usta çırak ilişkisinde uzun yıllarda yetişen perukacı mesleğinin son temsilcileri bugünlerde, tezgahlarındaki az sayıdaki Türk saçına ilave yurt dışından sipariş ettikleri Türk tipine yakın saçlarla zanaatlarını sürdürüyor.
İstanbul'a çalışmak için gittiği yıllarda tanıştığı perukacılardan öğrendiği mesleği Antalya'da 20 yıldır sürdüren Özgür Demir, eskiden daha kolay saç temin ettiklerini anlattı. Geçmişte 'saççı' olarak tanınan kişilerin Anadolu'yu gezerek köylerde yaşayan kadınlardan satın aldığı saçları perukçulara sattığını anlatan Demir, son yıllarda saççıların azaldığını ve genellikle kuaförlerin yönlendirmesiyle saçını satmak isteyen kişilerle irtibat kurduklarını söyledi. Demir, doğal saç temininin zorlaşmasında değişen kent yaşamı, farklı saç stillerinden dolayı kadınların geçmişteki kadar uzun saç tercih etmemesi ve boya, kına kullanımının artması gibi nedenlerin de yer aldığını söyledi.
'PERUKTA TÜRK SAÇI TERCİH EDİYORUZ'
Saçlarını boyamak istemeyen kadınların ya da aksesuar olarak günlük kullanım için kaynak, çıtçıt ya da peruk tercihindeki artışla son dönemde satışlarının artığını vurgulayan Demir, kemoterapi hastası ya da başka hastalıktan saçı dökülenlere de yoğun şekilde peruk sattıklarını anlattı.
Aksesuar ya da çıtçıt, kaynak, postiş için genellikle ithal saç kullandıklarından bahseden Demir, "Peruk yaparken Türk saçı tercih ediyoruz. Türk saçı kalın telli yapısıyla daha doğal. Eskisi kadar Türk saçı bulamıyoruz. Türk saçının yumuşak dokusu, kalın telli olması nedeniyle saç yıpranmıyor ve güzel görünümüyle tercih ediliyor. Dünyada da çok kaliteli bir saçtır. Eskisi kadar bulamadığımız için Türk saçının kilosunu 10 bin liradan alıyoruz" diye konuştu.
Bir peruk yapımında 200-250 gram saç kullanıldığını belirten Demir, "Bir kadının saç kesiminden yaklaşık 200-250 gram saç elde ediyoruz. Doğal boyasız ve kınasız saç tercih ediyoruz. 5 saatte peruk yapıyoruz. Yaptığımız perukları 2 bin ile 2 bin 500 lira arasında satıyoruz. Tığ işlemeli perukların fiyatı ise 5 bin liradan başlıyor. O daha fazla emek gerektiriyor ve yapımı günler alıyor" dedi.
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