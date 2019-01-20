İçecek ambalajlarına depozito geliyor

Kurum, "2023'e kadar tüm içecek ambalajlarında depozito uygulamasına geçeceğiz" diye konuştu.
Kullanımını azaltarak doğaya verdiği zararı sınırlamak amacıyla yeni yılla birlikte plastik poşetlerden de 25 kuruş ücret alınmaya başlanmıştı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2023'e kadar tüm içecek ambalajlarında depozito uygulamasına geçeceğiz" dedi.
Kurum, "2023'e kadar tüm içecek ambalajlarında depozito uygulamasına geçeceğiz" diye konuştu.
Kullanımını azaltarak doğaya verdiği zararı sınırlamak amacıyla yeni yılla birlikte plastik poşetlerden de 25 kuruş ücret alınmaya başlanmıştı.
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