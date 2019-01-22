Oxfam’ın raporuna göre zengin-fakir uçurumu büyüdü

Sözcü'den Nuray Tarhan'ın haberine göre, İngiliz yardım kuruluşu Oxfam'ın raporu bugün Davos'ta başlayacak olan Dünya Ekonomik Forumu Zirvesi'ne damgasını vuracak gibi görünüyor. Rapora göre, 2018 yılında dünyadaki 3.8 milyar insanın serveti yüzde 11 oranında azaldı. Bugün dünya nüfusunun yaklaşık yarısı yani 3.4 milyar insan günde 5.5 dolardan daha az parayla yaşamak zorunda kalıyor.
Rapora göre, eğer zenginlerden ödedikleri verginin yüzde 0.5'i kadar daha fazlasını ödemeleri istense, dünyadaki 262 milyon çocuk daha okuyabilir ve sağlanacak sağlık hizmetleriyle 3.3 milyon insanın hayatı kurtulabilir. Geçen yıl serveti 140 milyar dolara yükselerek "dünyanın en zengin insanı" unvanını Bill Gates'ten alan Jeff Bezos'un servetinin sadece yüzde 1'i Etiyopya'da yaşayan 105 milyon insanın sağlık bütçesini karşılayacak düzeyde.
ZENGİN AZ VERGİ VERİYOR
"Süper zenginler ve şirketler on yıl öncesine göre daha az vergi ödüyorlar" denilen raporda, öğretmensiz çocukların ve ilaçsız hastanelerin giderek arttığına dikkat çekildi. Bölük pörçük özel sağlık hizmetleriyle yoksul insanları cezalandırırken zengin insanlara ayrıcalık tanıdığı vurgulanan raporda, "Dünyada her gün 10 bin kişi sağlık hizmetlerine ulaşamadığı için hayatını kaybediyor" denildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)