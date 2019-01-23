Albayrak: Büyüme hız kazanacak, tek endişem dış konjonktürdeki zorluklar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resesyon öngörmediklerini belirterek, büyümede tek endişesinin dış konjonktürdeki zorluklar olduğunu söyledi. Albayrak, "Ancak, şu ana kadar ufuktaki bulutlar tehdit edici görünmüyor. Bu yüzden, 2019'da hedeflediğimiz büyümeyi göreceğiz" dedi.

İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 49. Dünya Ekonomik Forumu başladı. Davos toplantılarına Türkiye'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katılıyor.

Albayrak, Davos'ta Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide, mali disiplinden geçmişte de olduğu gibi seçim dönemlerinde de taviz verilmeyeceğine dikkat çekerek, "Sözüme güvenin, mali disiplinden taviz yok" dedi.

Resesyon öngörmediklerini ancak 2018 son çeyrek ve 2019 ilk çeyrekte büyümenin bir miktar zayıf kalabileceğini belirten Albayrak, "Şu anda resesyon öngörmüyoruz. 2019 büyüme hedefleri ulaşılabilir. Bu yılın ilk bölümü yeniden dengelenmenin devamı, ikinci bölümü toparlanma olacak"ifadesini kullandı.

Albayrak, "BDDK finansal istikrarı korumak için gerekli önlemleri almaya hazır. Bankaları desteklemek gerekirse yeterli mali alanımız var. Halkbank konusunda yapıcı diyalog içindeyiz, yakın gelecekte olumlu sonuç bekliyoruz" diye konuştu.

'MART'TA NE YAPACAKLARINI BİLMİYORUM'

"Enflasyonu bu yıl yüzde 15 civarına indireceğiz" diyen Albayrak, sözlerine şöyle devam etti:

© REUTERS / Umit Bektas/File Photo Merkez Bankası faizi değiştirmedi

"YEP hedeflerine sadığız. Büyümede 2018 4. çeyrek ve 2019 1. çeyrek biraz daha zayıf olabilir. Bundan sonra daha güçlü toparlanma olacağı görülüyor. Tek endişem olası bir küresel durgunluk. Küresel ticaretin daralması ve dış konjonktürel zorluklar olabilir. Ancak, şu ana kadar ufuktaki bulutlar tehdit edici görünmüyor. Bu yüzden, 2019'da hedeflediğimiz büyümeyi göreceğiz."

Albayrak, bir sonraki PPK kararında faiz indiriminin gündeme gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya, "Merkez Bankası işini yapıyor. Mart ayında ne yapacaklarını bilmiyorum. Ama bir şeyi biliyorum, ne yaparlarsa yapsın analitik bir titizlikle yapıyorlar" yanıtını verdi.

'ASGARİ ÜCRET ARTIŞININ ENFLASYONA ETKİSİ SINIRLI OLACAK'

Ekonomistlerin asgari ücret artışının enflasyona 1.5-2 puan etkisi olacağına dönük hesaplamalarına ve bunun enflasyonla mücadeleye ters düşüp düşmeyeceğine dönük bir soruya ise Albayrak şöyle yanıt verdi:

© AA / Hazine ve Maliye Bakanlığı / Mehmet Acar Albayrak'tan asgari ücret değerlendirmesi: Güçlü performansımızı müjdelerle taçlandırıyoruz

"Böyle bir yansımayı öneren ekonomistlerin temellerinin ne olduğunu anlıyorum. Ancak, analitik bir bakış açısıyla, bu argüman hakkında iki önemli şüphem var. Bunlardan ilki, Türkiye'de TÜFE'nin temel etmeni uzun zamandır döviz kuru. Asgari ücretliler genellikle paralarını temel mal ve hizmetlere harcıyorlar. Bu yüzden, bu cephede oldukça sınırlı bir döviz talebi bekliyorum. Dolayısıyla, döviz kurundaki etki hiçe yakın olacak.

İkincisi, ekonominin durumu ile ilgili. Negatif bir çıktı açığımız var. Yani, toplam talep, toplam arzdan düşük. Asgari ücret artışı, bazı mal ve hizmetlerde artan talebe dönüşecektir. Bu kesin. Ancak, kapasite kullanımı göz önüne alındığında, ekonominin artan talebi karşılamak için ek mal ve hizmetler üretmek için yeterli alana sahip olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, asgari ücret artışının enflasyon üzerindeki etkisi konusunda iyimserim. Etkisi oldukça hafif olacak."