Altının ons fiyatı 9 ayın zirvesinde

Altının gram fiyatı, haftaya yatay başlamasının ardından 220.2 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü özellikle altının ons fiyatındaki değer kazançlarına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1.6 primle 220.1 liradan tamamladı.

© REUTERS / MURAD SEZER Altın ve döviz tahvili ihracı başlıyor

Dünya gazetesinin haberine göre, bugüne yatay başlayan altının gram fiyatı önceki kapanışın hemen üzerinde 220.2 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 360 lira, Cumhuriyet altını 1.473 liradan satılıyor.

Cuma günü 15 Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesi olan 1.309.80 dolara kadar çıkan altının ons fiyatı, bugün Asya piyasalarında sınırlı da olsa negatif bir seyir izleyerek 1.302.20 dolar seviyelerinde işlem görüyor.