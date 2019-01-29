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08:37 29 Ocak 2019
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    ekonomi, hesap, kitap

    'Ekonomi liginde küme düşeceğiz'

    © AA /
    Ekonomi
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    Sözcü'de yer alan ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) büyüme tahminlerinin analiz edildiği haberde "Türkiye’de 'büyük daralma' beklediğini açıklayan IMF’nin büyüme tahminleri tutarsa, 2017’deki '17. büyük ekonomi' unvanımızı terk edeceğiz. IMF’ye göre bu yıl Hollanda, Suudi Arabistan ve İsviçre’nin gerisinde kalarak 20. olacağız" dendi.

    Sözcü'den Nuray Tarhan'ın 'Ekonomi liginde küme düşeceğiz' başlığıyla yayımlanan haberinde "Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) revize ettiği son 'Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye ile ilgili 'büyük daralma' beklediği vurgusuyla yansıttığı senaryoyu, büyüme tahmini rakamları da kanıtladı" dendi.

    IMF
    © REUTERS / Yuri Gripas
    IMF: Türkiye beklenenden fazla yavaşlayacak
    "IMF'nin internet sitesinde yayınladığı verilere göre, Türkiye ekonomisi 2023 yılına kadar istediği büyüme rakamlarını yakalamayacak. 2017 yılında 851.5 milyar dolarlık gayri safi yurt içi hasılayla (GSYİH) dünyanın en büyük 17. ekonomisi olan Türkiye, 2018'de 713.5 milyar dolarla Hollanda ve Suudi Arabistan'ın ardından 19. sıraya gerileyecek. 2018 GSYİH rakamlarının mart ayında açıklanması bekleniyor" bilgisinin verildiği haber, şöyle devam etti:

    'BİZİM İÇİN BÜYÜMEYİ REVİZE ETTİ'

    — IMF'nin öngörüleri doğru çıkarsa bu yıl 631 milyar dolarlık milli gelirle İsviçre'nin gerisinde kalarak 20. sıraya düşeceğiz. Oysa Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda 2018 yılı için 763, 2019 içinse 795 milyar dolarlık GSYİH hedefleniyor. IMF, 22 Ocak'ta yenileyerek Davos Zirvesi'nde sunduğu Ekonomik Görünüm Raporu'nda, bu yıl Türkiye'de 'büyük daralma' beklediğini belirterek gelişmekte olan Avrupa için büyüme öngörüsünü 1.3 puan düşürerek yüzde 0.7'ye, 2020 içinse 0.4 puan düşürerek yüzde 2.4'e indirmişti.

     

    ekonomi-ligi-grafik

    'HAYALLER 2023'TE İLK 10'A GİRMEK'

    — Kurdaki artış Türkiye'nin büyük ekonomiler sıralamasını da değiştirecek. IMF'nin öngörüsü gerçekleşirse, 2023 yılında en büyük 10. ekonomi olma hayali de suya düşecek. Çünkü Türkiye, 5 yıl sonra 958.3 milyar dolarlık milli gelirle 18'inci sırada yer alacak..Türkiye, sıralamada 2012, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında 17., 2013 ve 2014 yıllarında ise 16. sırada bulunuyordu.

    Etiketler:
    ekonomik daralma, döviz, euro, TL, dolar, ekonomi, Sözcü, Uluslararası Para Fonu (IMF), Nuray Tarhan, Türkiye
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