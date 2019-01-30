Ekonomik güven endeksi geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi sonuçlarını açıkladı.
Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki gerilemeden kaynaklandı.
Söz konusu ayda, tüketici güven endeksi 58.2 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 95.4 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 78.3 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 92.5 değerine geriledi.
İnşaat sektörü güven endeksi ise 56.7 değerine yükseldi.
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