'Enflasyon rakamı, asgari ücrete yapılan zammın 3'te 2'sini şimdiden götürdü'

Aralık ayında yüzde 20.30 olan yıllık enflasyon, ocak ayında 20.35'e çıktı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, yılın ilk ayında ortaya çıkan enflasyon rakamı, asgari ücrete yapılan yüzdelik zammın da üçte 2'sini şimdiden götürdü.

Çalışanlar ve emekliler için oluşan yeni tablo şöyle:

Memur ve memur emeklisi: Yaklaşık 3 milyon memur ile 1.9 milyon memur emeklisi, ocak ayında yüzde 4 toplusözleşme zammı aldı. Memur ve memur emeklileri ocakta enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 10.73 oranında zam almış oldu. Oysa ocak enflasyonu yüzde 20.35 olarak açıklandı. Buna karşın memur ve memur emeklisi enflasyon farkı nedeniyle oluşan kayıpları ancak temmuzda alabilecek.

İşçi ve işçi emeklisi: Sendikalı işçilerin ücret zamları büyük oranda toplusözleşme ile belirleniyor. Türkiye'deki toplam 13.4 milyon işçiden sadece 1.8 milyonu sendikalı. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ayında, geçen yılın 6 ayında oluşan enflasyon oranında zam aldı. Bu da yüzde 10.19'du.

Asgari ücret: 1 Ocak'tan itibaren asgari ücret 1603 liradan yüzde 26 zamla, 2 bin 20 liraya çıkarıldı. Yaklaşık 7 milyon işçinin bir aylık geçim ücreti olan olan asgari ücrete yapılan yüzdelik zammın 3'te 2'si de ocak ayı enflasyonu ile gitti.