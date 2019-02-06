'Kasap amca' dolandırıcılığı: '600 tona yakın et kaptırdım, insanlar beni sıkıştırıyor, birbirlerini vurmaya başladılar'

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Türkiye'de son dönemlerde en çok tartışılan konuların başında et fiyatları geliyor. Et fiyatlarının yükselmesi bazı dolandırıcıların da ortaya çıkmasına neden oldu. İstanbul Sancaktepe'de kurulan bir firmanın, et toptancılığı yapan 20'ye yakın firmayı 50 milyon liraya yakın dolandırdığı ileri sürüldü. İddialara göre büyük miktarlarda et alımı yapma isteğiyle ortaya çıkan firma, et toptancılarını ‘Kasap amca' adlı zincir satış mağazası kuracaklarını söyleyerek inandırdı.
'UCUZ ET SATACAĞIZ'
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na dolandırıldığı iddiası ile başvuran isimlerden biri, büyükbaş hayvan besiciliği yanı sıra toptan et ticareti de yapan 55 yaşındaki Mahmut Çelik. 30 yıldır et ticareti yapan Çelik, savcılıktaki dosyaya göre uzun yıllardır tanıdığı, kendisi gibi et ticareti yapan Cahit D. tarafından arandı. Cahit D., Sancaktepe'de bulunan Donuksa Gıda isimli bir firmada çalıştığını büyük çaplı et ticareti yaptıklarını söyledi. Cahit D.'nin daveti ile Çelik İstanbul'a geldi. Söz konusu firmaya giden Çelik, firma yetkilisi olarak kendilerini tanıtan Hamit A., Yusuf A., Faruk D. gibi isimlerle tanıştı. Yürütülen görüşmeler sonrası piyasadan et temin etmeye başlayan Çelik, çeşitli illerde faaliyet gösteren besicilerden hayvan alımı yapmaya başladı.
BAŞSAVCIVEKİLİ: DOLANDIRICILIK YAPTILAR
Mahmut Çelik'in dolandırılmasına ilişkin süreçte, Hamit A. ve Yusuf A.'nın, Çelik'i görüştürdüğü isimlerden biri de dönemin bir Bakırköy Başsavcıvekili. Adının yazılmasını istemeyen Başsavcıvekili, "Bu adamlar, bizlerle olan görüşmelerini de kullanarak bu dolandırıcılığı yaptı. Bu net. Ben de, mahkeme ifademe başvurursa bildiklerimi anlatırım" dedi.
Dolandırıldıklarını ileri süren toptancıların Hürriyet'e yaptığı açıklamalar şöyle:
‘ÇOCUKLARIM HAMALLIK YAPIYOR'
‘BİR YILDIR EVİME GİDEMEDİM'
Malatya'da bulunan et toptancısı İdris Göl de, "Resmen hayatım karardı. Bir yıldır evime gidemiyorum. Paramı kurtarmak için sürekli bunların peşindeyim. 500-600 bin lira alacğım kaldı. Onlarca kişi bunların tuzağına düşmüş durumda. Paravan firmalar üzerinde bu işi yapıyorlar. Verdikleri çekler karşılıksız çıkıyor. Sadece et değil, bazı firmalardan da yüzlerce kamyon yem alarak dolandırdılar" diye konuştu.
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