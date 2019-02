'Kasap amca' dolandırıcılığı: '600 tona yakın et kaptırdım, insanlar beni sıkıştırıyor, birbirlerini vurmaya başladılar'

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Türkiye'de son dönemlerde en çok tartışılan konuların başında et fiyatları geliyor. Et fiyatlarının yükselmesi bazı dolandırıcıların da ortaya çıkmasına neden oldu. İstanbul Sancaktepe'de kurulan bir firmanın, et toptancılığı yapan 20'ye yakın firmayı 50 milyon liraya yakın dolandırdığı ileri sürüldü. İddialara göre büyük miktarlarda et alımı yapma isteğiyle ortaya çıkan firma, et toptancılarını ‘Kasap amca' adlı zincir satış mağazası kuracaklarını söyleyerek inandırdı.

Et toptancılarına ilk etapta güven vermek amacıyla aldıkları etlerin paralarını peşin ödeyen söz konusu firma, sonrasında daha büyük et alımı yaparak paraları vadeli ödemeye başladı. Paravan firmalar üzerinden yapılan ticarette verilen çekler karşılıksız çıkmaya başladı. Karşılıksız çıkan çekler ve ödenmeyen paralar sonrasında et toptancıları da soluğu savcılıkta aldı.

'UCUZ ET SATACAĞIZ'

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na dolandırıldığı iddiası ile başvuran isimlerden biri, büyükbaş hayvan besiciliği yanı sıra toptan et ticareti de yapan 55 yaşındaki Mahmut Çelik. 30 yıldır et ticareti yapan Çelik, savcılıktaki dosyaya göre uzun yıllardır tanıdığı, kendisi gibi et ticareti yapan Cahit D. tarafından arandı. Cahit D., Sancaktepe'de bulunan Donuksa Gıda isimli bir firmada çalıştığını büyük çaplı et ticareti yaptıklarını söyledi. Cahit D.'nin daveti ile Çelik İstanbul'a geldi. Söz konusu firmaya giden Çelik, firma yetkilisi olarak kendilerini tanıtan Hamit A., Yusuf A., Faruk D. gibi isimlerle tanıştı. Yürütülen görüşmeler sonrası piyasadan et temin etmeye başlayan Çelik, çeşitli illerde faaliyet gösteren besicilerden hayvan alımı yapmaya başladı.

Her hafta 25-30 ton karkas et Donuksa Gıda'ya teslim edildi. 2017 sonunda başlayan ticaret 2018 Ocak ayına kadar sürdü. Çelik, teslim ettiği etlerin parasını başlangıçta alsa da bir süre sonra ödemelerde sıkıntı yaşanmaya başladı. Çelik, ödeme yapılmasını isteyince kendisine çekler verildi. Toplam 27 milyon liralık et satışı yapan Çelik, 8 milyon liraya yakın ödemesini aldı ancak kalan parayı alamadı. Verilen çekler karşılıksız çıkınca Çelik, savcılığa başvurdu. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne geçen 4 Aralık'ta ifade veren Çelik, kendilerini dolandıran kişilerin organize bir biçimde hareket ettiğini, başka firmaların da aynı kişilerce dolandırıldığını anlattı.

BAŞSAVCIVEKİLİ: DOLANDIRICILIK YAPTILAR

Mahmut Çelik'in dolandırılmasına ilişkin süreçte, Hamit A. ve Yusuf A.'nın, Çelik'i görüştürdüğü isimlerden biri de dönemin bir Bakırköy Başsavcıvekili. Adının yazılmasını istemeyen Başsavcıvekili, "Bu adamlar, bizlerle olan görüşmelerini de kullanarak bu dolandırıcılığı yaptı. Bu net. Ben de, mahkeme ifademe başvurursa bildiklerimi anlatırım" dedi.

Dolandırıldıklarını ileri süren toptancıların Hürriyet'e yaptığı açıklamalar şöyle:

‘ÇOCUKLARIM HAMALLIK YAPIYOR'

Dolandırıcılara 600 tona yakın et kaptırdığını ifade eden Mahmut Çelik, "Şirketim iflas etti. Yılların et tüccarıyım evime bir kilo et alacak durumum yok. Bir hafta önce asgari ücretle bir et firmasında işe girdim. Hayvan aldığım insanlar beni sıkıştırıyor. İnsanlar birbirlerini vurmaya başladı. Her şeyimi kaybettim. Çiftliğim icradan satılık. Kardeşimin hayvanlarını bile alacaklar karşılığında verdim. 30 yıllık firmam battı. Çiftliğe bakan iki oğlum günlük 50 liralık yevmiye ile hamallık yapıyorlar. Kızım 100 bin lira kredi çekti. Bu para ile, dolandırıcıların izini sürerek paramı kurtarmaya çalışıyorum" dedi.

‘BİR YILDIR EVİME GİDEMEDİM'

Malatya'da bulunan et toptancısı İdris Göl de, "Resmen hayatım karardı. Bir yıldır evime gidemiyorum. Paramı kurtarmak için sürekli bunların peşindeyim. 500-600 bin lira alacğım kaldı. Onlarca kişi bunların tuzağına düşmüş durumda. Paravan firmalar üzerinde bu işi yapıyorlar. Verdikleri çekler karşılıksız çıkıyor. Sadece et değil, bazı firmalardan da yüzlerce kamyon yem alarak dolandırdılar" diye konuştu.