Pakdemirli: Haftaya aksiyon alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda fiyatlarındaki artışa yönelik önümüzdeki haftadan itibaren gerekli aksiyonun alınacağını ve aracı sayısının azaltılacağını söyledi.

TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yeni dönemde Gıda Komitesi'ni çok iyi çalıştırdıklarını belirtti.

Pakdemirli, "Çok hızlı oturup çok hızlı kararlar alıyoruz. Bu anlamda tarım ve hayvancılığa verilen önem bu dönemde artmıştır. Bizim ana görevimiz üreticidir. Biz tohumdan çatala gelen süreçte iki tane kendimize ilke edindik. Üreticimizi koruyacağız, tüketicimizi kollayacağız" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Tarımda gerekli aksiyonu önümüzdeki haftadan itibaren alacağız, aracı sayısını azaltacağız.https://t.co/EDfZtnASdz pic.twitter.com/ZdZL9dIip3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 февраля 2019 г.

​Tanzim satışla ilgili bir aksiyon almalarının söz konusu olabileceğini belirten Pakdemirli, "Tüm ürünlerin yer aldığı bir yer olabilir. Gerekli aksiyonu önümüzdeki haftadan itibaren alacağız, aracı sayısını azaltacağız" ifadelerini kullandı.

'HAL YASASI ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA DEVREYE GİRECEK'

Pakdemirli, "Hal yasası önümüzdeki aylarda devreye girecek. Perakende yasasını da ele almamız gerekiyor. Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili çalışıyor" dedi.

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Sera alanları artırılırsa fiyatların daha normalize olmasının sağlanabileceğini dile getiren Pakdemirli, sera modernizasyonu planını çok hızlı bir şekilde devreye sokacaklarını ifade etti.

Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Sera sayısını 2-3 misline çıkarma gibi planımız var. Çok hızlı şekilde devreye sokmayı düşünüyoruz. Engeller vardı, kanun çalışmalarını yaptık. Yatırımcı engelleri kaldırırsanız sera karlı yatırım. Yatırımcıları sera üretimine davet ediyoruz. Ne kadar çok üretim olursa sene boyunca sürdürülebilir fiyatlara ulaşacağız. Bu uzun vadeli bir iş. Sebze fiyatları ile ilgili faaliyetler önümüzdeki hafta başlayacak. Fırsatçılara izin vermeyeceğiz, vatandaşların daha ucuza yemesini sağlayacağız."