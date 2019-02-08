En çok döviz tutanlar İç Anadolu'da, TL'ye en çok Doğu şehirleri güveniyor

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, Türkiye'nin mevduat haritasına göre, en çok döviz tutan şehirler sıralamasında İç Anadolu Bölgesi başı çekiyor. Aksaray'da hanehalkı ve şirketlerin toplam mevduatının yüzde 53.6'sını döviz tevdiat hesapları (DTH) oluştururken, Nevşehir'de bu oran yüzde 52.7, Yozgat'ta ise yüzde 50.6'yı buluyor. Marmara Bölgesi'nde ise Kocaeli'de yüzde 50.3, İstanbul'da yüzde 53.1 olan oran, Yalova'da yüzde 56.4'e çıkıyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden yola çıkılarak Türkiye'nin 81 şehri için ayrı ayrı hesaplandığında mevduatın aslan payının İstanbul'da olduğu görülüyor. İstanbul'daki 881.1 milyar liralık mevduat içinde DTH'nın payı yüzde 53.1. Ankara'da ise yüzde 39 ile ortalamanın altında. TL'ye en çok güvenen iller ise Doğu'da. Bu bölgede sadece Elazığ, Bingöl ve Iğdır'da mevduat içinde DTH'nın payı yüzde 40'ı geçiyor. Kars yüzde 18, Ardahan yüzde 18.9, Hakkari yüzde 19.1 ile TL'ye en çok güvenen şehirler olarak öne çıkıyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Gaziantep'te bireylerin ve şirketlerin mevduat hesaplarında 22.4 milyar lira değerinde TL ve döviz birikimleri bulunuyor. Bu tutarın yüzde 58.5'lik büyük oranını döviz mevduatları oluşturuyor. Toplam 3.1 milyar lira değerinde mevduatı bulunan Batmanlılar ise birikimlerinin yüzde 43.1'ini dövizde tutuyor. Siirt yüzde 22.7, Şanlıurfa yüzde 23.8, Adıyaman yüzde 29.5 DTH oranı ile TL'ye daha çok güvenen şehirler arasında.
ALTIN MEVDUATINDA ASLAN PAYI İSTANBUL'DA
BDDK verilerine göre, 2018 sonunda yurtiçi yerleşiklerin altın hesapları da dahil toplam mevduatı 1 trilyon 922 milyar 628 milyon seviyesindeydi. Bu tutarın 866 milyar 742 milyon lirasını döviz tevdiat hesapları oluşturdu. Altın mevduatı hesaplarında ise 40 milyar lira birikti.
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