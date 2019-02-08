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07:40 08 Şubat 2019
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    Dolar - TL

    En çok döviz tutanlar İç Anadolu'da, TL'ye en çok Doğu şehirleri güveniyor

    © AP Photo / Burhan Özbilici
    Ekonomi
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    Hanehalkı ve şirketlerin bankalardaki her 100 liralık birikiminin 47 lirası dolar, euro ve altında tutuluyor. 2018’de mevduata oranla en çok döviz tutan şehirler ağırlıklı İç Anadolu’da bulunurken, Türk Lirası’na en çok Doğu şehirleri güvendi.

    Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, Türkiye'nin mevduat haritasına göre, en çok döviz tutan şehirler sıralamasında İç Anadolu Bölgesi başı çekiyor. Aksaray'da hanehalkı ve şirketlerin toplam mevduatının yüzde 53.6'sını döviz tevdiat hesapları (DTH) oluştururken, Nevşehir'de bu oran yüzde 52.7, Yozgat'ta ise yüzde 50.6'yı buluyor. Marmara Bölgesi'nde ise Kocaeli'de yüzde 50.3, İstanbul'da yüzde 53.1 olan oran, Yalova'da yüzde 56.4'e çıkıyor.

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    Birikimlerinin toplamı içinde dövizi en çok tercih eden şehir ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden çıktı. Gaziantep'te döviz hesaplarının toplam mevduata oranı yüzde 58.5 ile zirve yapıyor. Türkiye genelinde gerçek kişiler ve şirketler, her 100 liralık birikiminin 47 lirasını dolar, euro ve altın cinsinden yapıyor. Ancak İç Anadolu şehirlerinin ekonomik koşullar ne olursa olsun dövize olan ilgisi her dönem dikkatlerden kaçmıyor.

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden yola çıkılarak Türkiye'nin 81 şehri için ayrı ayrı hesaplandığında mevduatın aslan payının İstanbul'da olduğu görülüyor. İstanbul'daki 881.1 milyar liralık mevduat içinde DTH'nın payı yüzde 53.1. Ankara'da ise yüzde 39 ile ortalamanın altında. TL'ye en çok güvenen iller ise Doğu'da. Bu bölgede sadece Elazığ, Bingöl ve Iğdır'da mevduat içinde DTH'nın payı yüzde 40'ı geçiyor. Kars yüzde 18, Ardahan yüzde 18.9, Hakkari yüzde 19.1 ile TL'ye en çok güvenen şehirler olarak öne çıkıyor.

    Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Gaziantep'te bireylerin ve şirketlerin mevduat hesaplarında 22.4 milyar lira değerinde TL ve döviz birikimleri bulunuyor. Bu tutarın yüzde 58.5'lik büyük oranını döviz mevduatları oluşturuyor. Toplam 3.1 milyar lira değerinde mevduatı bulunan Batmanlılar ise birikimlerinin yüzde 43.1'ini dövizde tutuyor. Siirt yüzde 22.7, Şanlıurfa yüzde 23.8, Adıyaman yüzde 29.5 DTH oranı ile TL'ye daha çok güvenen şehirler arasında.

    IMF
    © REUTERS / Yuri Gripas
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    Toplam mevduatın DTH'ye oranı yüzde 26.1'i bulan Artvin, Karadeniz'in TL'ye en çok güvenen şehri. Ancak oran Çorum'da yüzde 42.3, Trabzon'da yüzde 40.9, Gümüşhane'de yüzde 40.3. Akdeniz'de, TL'ye en çok yüzde 22.6 olan DTH oranı ile Osmaniye güvenirken, Kahramanmaraş'ta DTH'ların payı yüzde 47.1'e ulaşıyor. Ege Bölgesi'nde ise Kütahya yüzde 47.5 DTH oranı ile dikkat çekiyor.

    ALTIN MEVDUATINDA ASLAN PAYI İSTANBUL'DA 

    BDDK verilerine göre, 2018 sonunda yurtiçi yerleşiklerin altın hesapları da dahil toplam mevduatı 1 trilyon 922 milyar 628 milyon seviyesindeydi. Bu tutarın 866 milyar 742 milyon lirasını döviz tevdiat hesapları oluşturdu. Altın mevduatı hesaplarında ise 40 milyar lira birikti.

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    2018'de döviz tevdiat hesaplarında 219.6 milyar liralık, TL mevduat hesaplarında 83.2 milyar liralık, kıymetli maden ve depo hesaplarında da 16.8 milyar liralık artış oldu. 2018 sonunda 40 milyar lira değere ulaşan altın mevduatlarının yüzde 32'si (12.8 milyar TL) İstanbul'daki bankalarda birikti. Ankara'nın 3.9 milyar lira ile altına ilgisi artarken, İzmirlilerin altın mevduatı 2.2 milyar liraya çıktı. Antalya ve Adana da altın mevdutına ilgi duyan şehirler arasında öne çıkıyor.

    Etiketler:
    döviz, dolar, euro, TL, Sözcü, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Mehtap Özcan Ertürk, Aksaray, Nevşehir, Gaziantep, Türkiye
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