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12:06 11 Şubat 2019
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    Türkiye'de 161 bin 800 milyoner var

    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
    Ekonomi
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    BDDK verilerine göre, 2018 sonu itibarıyla Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan 161 bin 800 kişi bulunuyor. Mudilerin bankalardaki toplam mevduatı Türk Lirası bazında 1 trilyon 24 milyar 25 milyon lira düzeyinde.

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2018 sonu itibarıyla Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan 161 bin 800 kişi var.

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    Milyoner mudilerin bankalardaki mevduatının dağılımına bakıldığında; bunun 465 milyar 687 milyon lirasını yerel para cinsinden mevduat, 552 milyar 519 milyon lirasını döviz tevdiat hesabı, 5 milyar 819 milyon lirasını da kıymetli maden depo hesapları oluşturdu.

    Bu arada milyonerler, geçen bir yıllık süreçte hesaplarına yaklaşık 2.6 milyar liralık altın, 144.3 milyar liralık döviz ve 41.5 milyar liralık da Türk Lirası cinsinden para ekledi.

    Türkiye'de 2018 sonu itibarıyla bankalarda bulunan 5.8 milyar liralık altının büyük bir kısmının, gerçek kişilerin hesabında tutulduğu görülüyor.

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    Bu dönemde, altın milyoneri olan gerçek kişilerin hesabında 4 milyar 543 milyon liralık altın bulunurken, bu rakam ticari ve diğer kuruluşlarda 1 milyar 277 milyon lira düzeyinde kaldı. Bu da 1 milyon lira ve üzerinde bulunan altın hesaplarının yüzde 78.1'inin gerçek kişilerin sahip olduğuna işaret etti.

    Milyoner resmi ile ticari ve diğer kuruluşların hesabında ise yaklaşık 321 milyar 666 milyon lira karşılığında döviz mevcut. Bu rakam gerçek kişilerde 230 milyar 853 milyon lira olarak hesaplanıyor. Böylece 1 milyon lira ve üzeri 552 milyar 519 milyon liralık döviz hesabının yüzde 58.2'sinin ticari ve diğer kuruluşlarda bulunduğu görüldü.

    Yerel para cinsinden mevduat ise gerçek kişilerde 162 milyar 397 milyon lira, resmi kuruluşlarda 62 milyar 163 milyon lira, ticari ve diğer kuruluşlarda da 241 milyar 128 milyon lira olarak dağılıyor.

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    Etiketler:
    Türk Lirası, mevduat, Banka, Mudi, Altın, Döviz, BDDK, Türkiye
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