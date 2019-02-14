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10:50 14 Şubat 2019
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    Cari açık 2018'de 27.6 milyar dolar oldu

    © REUTERS / Kim Hong-Ji
    Ekonomi
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    Ödemeler dengesi, 4 ay sonra eksiye döndü. Cari işlemler hesabı aralık ayında 1.4 milyar dolar açık verdi. 2018'de cari açık 27.6 milyar dolar oldu.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

    Berat Albayrak
    © AA / Ali Atmaca
    Albayrak: Cari denge büyük bir sürprize gebe
    Buna göre cari işlemler açığı, 2017'nin aralık ayına kıyasla 6 milyar 313 milyon dolar azalarak 1 milyar 437 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 2018 yılında cari işlemler açığı 27 milyar 633 milyon dolara geriledi.

    Bir önceki yılın aralık ayında 2 milyar 451 milyon doları açık veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, 2018'in aralık ayında 2 milyar 505 milyon dolar fazla verdi.

    DIŞ TİCARET AÇIĞI GERİLEDİ

    Aralıkta ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 5 milyar 861 milyon dolar azalarak 1 milyar 683 milyon dolara geriledi.

    İhracat-İthalat
    © AFP 2018 / NELSON ALMEIDA
    Dış ticaret açığı yüzde 71 azaldı, ithalatta ilk sırayı Rusya aldı
    Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 118 milyon dolar tutarında artarak 898 milyon dolara yükseldi.

    Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 197 milyon dolar azalarak 883 milyon dolar oldu.

    İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 131 milyon dolar azalarak 136 milyon dolara geriledi. Öte yandan, kasım ayı cari fazla verisi 986 milyon dolardan 1 milyar 75 milyon dolara revize edildi.

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    Etiketler:
    cari açık, Merkez Bankası, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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