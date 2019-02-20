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17:44 20 Şubat 2019
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    sebze, meyve, tanzim satış, alışveriş

    İBB: 10 günde 2 bin 894 ton sebze satıldı

    © REUTERS / Murad Sezer
    Ekonomi
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 34 ilçede 50 yerdeki tanzim satış noktalarında, 10 günde 2 bin 894 ton sebzenin satıldığını açıkladı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 11 Şubat itibarıyla başlatılan 'Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Sebze' satışları devam ediyor.

    Tanzim satış- İstanbul
    © AA / İdris Sülün
    CHP seçim otobüsü, tanzim çadırı önünde Barış Manço'nun 'Domates, biber, patlıcan' şarkısını çaldı
    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yürütülen 'Enflasyonla Topyekun Mücadele' kampanyasına destek olmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da desteğiyle 50 farklı noktada kurulan tanzim satış noktalarında vatandaşlara 8 çeşit sebze, uygun fiyatta satılıyor.

    Bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELTUR tarafından yürütülen tanzim satışlarında 10 günde 2 bin 894 ton sebze satışı gerçekleşti.

    Bu sürede bin 222 ton domates, 843 ton patates, 436 ton soğan, 144 ton ıspanak, 111 ton çarliston biber, 62 ton sivri biber, 43 ton salatalık ve 33 ton patlıcan vatandaşa satıldı. İstanbullular, en çok domates satın aldı.

    DOMATES 3, PATATES-SOĞAN 2 LİRA

    sebze, meyve, tanzim satış, alışveriş
    © REUTERS / Murad Sezer
    CHP'li Yarkadaş: Tanzim satış İstanbul'da 2 günde 400 bin TL zarar etti
    BELTUR Genel Müdürü Ahmet Ketenci,  kurulan tanzim satış noktalarında; domatesin 3, patatesin 2, soğanın 2, patlıcanın 4.5, salatalığın 4, ıspanağın 4, çarliston bibe ve sivri biberin 6 liradan satıldığını söyledi.

    Vatandaşın tanzim satış noktalarına yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Ketenci, şöyle konuştu:

    "Tanzim satış noktalarıyla ülke genelinden toplanan birinci sınıf kaliteli ürünleri, üreticiden tüketiciye direkt ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımız, tanzim satış noktalarına yoğun ilgi gösteriyor, bu noktalardan sebze ihtiyaçlarını gideriyor. Vatandaşlarımızın rahatça alışveriş yapabilmeleri için çadırları büyütmeye başladık."

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    Etiketler:
    Tanzim satış, BELTUR, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul
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