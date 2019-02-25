Kayıt
06:44 25 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu

    TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Ekonomistler bile öngörü yapamıyor, neredeyse falcı getirip 'Tarot açalım' diyeceğiz

    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, ekonomistlerin öngörüde bulunamadığına dikkat çekerek "Neredeyse falcı getirip tarot açalım diyeceğiz. Tarota soralım bir de küre koyalım soralım anca o karar versin" dedi.

    Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'a konuştu

    2018'in ilk çeyreğinin iyi olduğunu, seçimlerden ve özellikle kur şokundan sonra işlerin değişmeye başladığını ifade eden Şohoğlu, "Kur şoku bizi çok yordu. Kurla birlikte faizler ve enflasyon da yükselmeye başladı. Büyüme rakamları üçüncü çeyrekte düşmeye başladı. Kur bir ara 7.20'yi aştı. Hükümet önlemler aldı. Yılı 5.30'lar civarında kapattık. 2019 da 2018'in etkileri altında başladı" dedi.

    Bi De Bunu Dinle
    Ekonomist Yeşilada: Churchill 'Size kan ve gözyaşından başka vereceğim bir şey yok' demişti, Erdoğan da ekonomide halka gerçekleri anlatırsa büyük destek bulur
    Şohoğlu, artık büyümenin durduğunu çok net bir şekilde gördüklerini belirterek "İnsanlar ağustos eylül ayında kur 7.20'yi görünce bütün maliyetlerini 7 TL'ye göre ayarladılar. hammade hep 6.50 — 7 TL'lerden alındı. Şimdi kur 5.30'dan ürününüzü satmaya başlıyorsunuz. 5.30'u gördük mutlu olduk. Ama ihracatçı mutlu mu? Değil. Yabancılar da bu dönemde çok pazarlıkçı oldu. Kur yükseldi. 'Çok kazandınız şimdi indirim yapın' diyorlar" ifadesini kullandı.

    'ÜLKE FAİZ SARMALINA GİRDİ'

    "Ama yine de Türkiye şanslı. Fed 2019'da faiz artırmayacağını açıkladı. Avrupa Merkez Bankası faizleri artırmayacak. Bu durumun bizim gibi gelişmekte olan ülkelere faydası oldu. Ama bizde şöyle bir sıkıntı var; ülke faiz sarmalına girdi" diyen Şohoğlu, şu görüşü dile getirdi:

    "Bugün ticari kredi faizleri yüzde 25'lere gelmiş. Bu faiz oranıyla ne ev, ne araba alırsınız ne de yatırım yaparsınız. Hepimiz şu anda 31 Mart seçimlerine kitlendik. O zaman ne olacağına bakacağız. Faizler inerse yatırımlar yine başlayabilir."

    'KARAMSAR DEĞİLİM'

    villa
    © Fotoğraf : Twitter
    Lüks villalarıyla tanınan Neo Yapı konkordato ilan etti
    Şohoğlu'nun "31 Mart'tan sonrası için öngörüleriniz ne, ekonomistler çok umutlu konuşmuyor?" sorusuna yanıtı "Karamsar değilim. Karamsarlığın kimseye faydası yok. Artık sadece Türkiye'yi değil dünyayı okumak lazım. Türkiye'de ekonomi daralıyor evet ama ciddi bir global sıkıntı da var. Bunu fırsata çevirmemiz lazım. Yoksa oturup 31 Mart'ta şöyle oldu, dolar düştü. Buna bakarsak hiç yol alamayız. Biz TÜGİAD olarak yurt dışı odaklıyız" yanıtını verdi. 

    Dünyayı gezdiklerini vurgulayan Şohoğlu, "Geçen haftalarda Kanada'daydık. G20 Genç Girişimciler İttifakı'nın başkan ve yöneticilerinin katıldığı G20 YEA Liderler Kurulu toplantısında Türkiye'yi biz temsil ettik. Gittiğimiz her yerde bizim 2015'teki misafirperverliğimizi örnek veriyorlar. Mayısta Japonya'daki G-20'ye gideceğiz. Bu ülkede son yıllarda 17-25 Aralık oldu. 15 Temmuz oldu, bir sürü iniş çıkış oldu. Moralimiz bozuluyor mu bozuluyor. Motivasyonumuz düşüyor mu? Düşüyor. Ama STK'ler olarak oturup karamsarlık yaparsak bunun kimseye faydası yok. Üreteceğiz, çalışacağız, ülkeyi temsil edeceğiz" diye konuştu.

    'KONKORDATOLARIN ÇOĞU İFLAS OLARAK DÖNECEK'

    Şohoğlu, konkordato ilan eden firmalarla ilgili olarak da şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Konkordatoların çoğu iflas olarak dönecek, çoğunun kurtulacağına inanmıyorum. İşsizlik olarak geri dönecek. İki sene önce iflas erteleme modaydı. Bu konkordatoların birçoğu maalesef kötü niyetli kullanıldı. Bankalara çok ciddi bir yük bırakıldı. Konkordatonun denetlenir olması lazımdı. Konkordatoyu ilan eden kendini kurtardı ama ona iş yapan, istihdam sağlayan tedarikçilerin hepsini yaktı. Ama şimdi konkordato için de tedbir alındı eskisi kadar kolay olmayacak."

    Etiketler:
    tarot, falcı, ekonomi, dolar, TL, Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), Anıl Alirıza Şohoğlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    SSCB ve Rusya'da askeri tatbikatlar
    SSCB ve günümüz Rusyası’nda yapılan askeri tatbikatlardan etkileyici görüntüler
    Karikatür
    ‘ABD, Rusya ve Çin’e karşı 'Truva Atı' stratejisi hazırlıyor’
    İnfografik
    Rus yapımı hipersonik silahların yapabilecekleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet