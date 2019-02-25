TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Ekonomistler bile öngörü yapamıyor, neredeyse falcı getirip 'Tarot açalım' diyeceğiz

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'a konuştu.

2018'in ilk çeyreğinin iyi olduğunu, seçimlerden ve özellikle kur şokundan sonra işlerin değişmeye başladığını ifade eden Şohoğlu, "Kur şoku bizi çok yordu. Kurla birlikte faizler ve enflasyon da yükselmeye başladı. Büyüme rakamları üçüncü çeyrekte düşmeye başladı. Kur bir ara 7.20'yi aştı. Hükümet önlemler aldı. Yılı 5.30'lar civarında kapattık. 2019 da 2018'in etkileri altında başladı" dedi.

Şohoğlu, artık büyümenin durduğunu çok net bir şekilde gördüklerini belirterek "İnsanlar ağustos eylül ayında kur 7.20'yi görünce bütün maliyetlerini 7 TL'ye göre ayarladılar. hammade hep 6.50 — 7 TL'lerden alındı. Şimdi kur 5.30'dan ürününüzü satmaya başlıyorsunuz. 5.30'u gördük mutlu olduk. Ama ihracatçı mutlu mu? Değil. Yabancılar da bu dönemde çok pazarlıkçı oldu. Kur yükseldi. 'Çok kazandınız şimdi indirim yapın' diyorlar" ifadesini kullandı.

'ÜLKE FAİZ SARMALINA GİRDİ'

"Ama yine de Türkiye şanslı. Fed 2019'da faiz artırmayacağını açıkladı. Avrupa Merkez Bankası faizleri artırmayacak. Bu durumun bizim gibi gelişmekte olan ülkelere faydası oldu. Ama bizde şöyle bir sıkıntı var; ülke faiz sarmalına girdi" diyen Şohoğlu, şu görüşü dile getirdi:

"Bugün ticari kredi faizleri yüzde 25'lere gelmiş. Bu faiz oranıyla ne ev, ne araba alırsınız ne de yatırım yaparsınız. Hepimiz şu anda 31 Mart seçimlerine kitlendik. O zaman ne olacağına bakacağız. Faizler inerse yatırımlar yine başlayabilir."

'KARAMSAR DEĞİLİM'

© Fotoğraf : Twitter Lüks villalarıyla tanınan Neo Yapı konkordato ilan etti

Şohoğlu'nun "31 Mart'tan sonrası için öngörüleriniz ne, ekonomistler çok umutlu konuşmuyor?" sorusuna yanıtı "Karamsar değilim. Karamsarlığın kimseye faydası yok. Artık sadece Türkiye'yi değil dünyayı okumak lazım. Türkiye'de ekonomi daralıyor evet ama ciddi bir global sıkıntı da var. Bunu fırsata çevirmemiz lazım. Yoksa oturup 31 Mart'ta şöyle oldu, dolar düştü. Buna bakarsak hiç yol alamayız. Biz TÜGİAD olarak yurt dışı odaklıyız" yanıtını verdi.

Dünyayı gezdiklerini vurgulayan Şohoğlu, "Geçen haftalarda Kanada'daydık. G20 Genç Girişimciler İttifakı'nın başkan ve yöneticilerinin katıldığı G20 YEA Liderler Kurulu toplantısında Türkiye'yi biz temsil ettik. Gittiğimiz her yerde bizim 2015'teki misafirperverliğimizi örnek veriyorlar. Mayısta Japonya'daki G-20'ye gideceğiz. Bu ülkede son yıllarda 17-25 Aralık oldu. 15 Temmuz oldu, bir sürü iniş çıkış oldu. Moralimiz bozuluyor mu bozuluyor. Motivasyonumuz düşüyor mu? Düşüyor. Ama STK'ler olarak oturup karamsarlık yaparsak bunun kimseye faydası yok. Üreteceğiz, çalışacağız, ülkeyi temsil edeceğiz" diye konuştu.

'KONKORDATOLARIN ÇOĞU İFLAS OLARAK DÖNECEK'

Şohoğlu, konkordato ilan eden firmalarla ilgili olarak da şu değerlendirmelerde bulundu:

"Konkordatoların çoğu iflas olarak dönecek, çoğunun kurtulacağına inanmıyorum. İşsizlik olarak geri dönecek. İki sene önce iflas erteleme modaydı. Bu konkordatoların birçoğu maalesef kötü niyetli kullanıldı. Bankalara çok ciddi bir yük bırakıldı. Konkordatonun denetlenir olması lazımdı. Konkordatoyu ilan eden kendini kurtardı ama ona iş yapan, istihdam sağlayan tedarikçilerin hepsini yaktı. Ama şimdi konkordato için de tedbir alındı eskisi kadar kolay olmayacak."