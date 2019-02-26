Pakdemirli: Tanzimde nohutun kilosu 5.5, mercimek 4.5, pirinç haftaya 6 lira

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tanzim satışlarla ilgili, "Nohut 5.5 lira, mercimek 4.5 liradan bugün satılmaya başlanacak. Pirinci de haftaya kilosu 6 liradan satmış olacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tanzimde bakliyat satışına bugün başlanacağını açıkladı.

İHA Tanzim satıştaki bakliyat fiyatları belli oldu

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Pakdemirli, "Nohut 5.5 lira, mercimek 4.5 liradan bugün satılmaya başlanacak. Pirinci de haftaya kilosu 6 liradan satmış olacağız" diye konuştu.

Kooperatiflere yönelik düzenlemeler yapacaklarını söyleyen Pakdemirli, "Kooperatif ekosistemimiz biraz dağınık, değer üretmiyorlar. En geç yılın ikinci yarısından itibaren buraya da neşter atacağız" dedi.

Pakdemirli ayrıca, Hal Yasası'nın Meclis'in açılmasıyla hızlı şekilde yasalaşacağını ifade etti.