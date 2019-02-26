Dolar/TL 5.31 seviyesinde

ABD-Çin ticaret görüşmelerine yönelik gelişmelerin dün yarattığı küresel olumlu havanın Moody's açıklamaları ve iç nedenlerle sınırlı yansıdığı dolar/TL güne 5.31 civarında yatay başladı.

© AFP 2018 / EMMANUEL DUNAND Moody's: Türkiye'de kredi büyümesi için alınan tedbirler bankalar için negatif

Dolar/TL 5.3130, euro/TL 6.0385 seviyesinden alıcı buldu. Dolar endeksi ise 96.393 seviyesinde.

Dünya'nın haberine göre, bankacılar dün küresel olumlu havanın TL'deki etkisinin benzer para birimlerine göre sınırlı kaldığını, burada Moody's açıklamalarının ve seçim öncesi ekonomideki yavaşlama ve enflasyona ilişkin belirsizliğin etkili olduğunu belirttiler.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi büyümesini artırmaya yönelik tedbirlerin bankaların kredi notu için negatif olduğunu belirtti.