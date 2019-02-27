Dolar 5.30 seviyesinde

Hafta başından bu yana dar bantta dalgalalanan Dolar/TL yeni günde 5.30 seviyesinde başladı.

Dolar/TL, Fed Başkanı Jerome Powell'ın dünkü sunumunda yeni bir sinyal vermemesinin ardından güne 5.30 seviyesinde yatay seyirle başladı.

Fed Başkanı Jerome Powell, dün ABD Senatosu'nda yaptığı sunumda, gelecek dönem para politikasına ilişkin yeni bir ipucu vermezken, faiz adımları konusunda 'sabırlı olacağız' ifadesini yineledi.

Dün 5.29-5.31 dar bandında hareket eden dolar kuru önceki kapanışına göre değişim göstermeksizin 5.3015'de yer alıyor. Euro/TL 6.0350 seviyesinde. Dolar endeksi ise yüzde 0.15 artışla 96.138'de.