Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Sufleciler operasyon yapıyor

Döviz operasyonunun bertaraf edildiğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, "Sufleciler bu ülkeye operasyon yapıyor. İş dünyamızın ve toplumun moralini bozanlar, bir şeyin farkına varmalı. Bu ülkeyle uğraşmayın, kaybedenler muhakkak ki sizler olursunuz ve hayatınız sanal medya içerisinde sürmeye devam eder" dedi.
Burdur'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Türkiye'nin artık sadece İslam dünyasının değil, dünyanın önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.
Güney Amerika'daki liderlerin ve ülkelerin Türkiye'ye baktığını belirten Nebati, şöyle konuştu:
"Benim yaş ve öncesindekilerin çok baktığı bir yer vardır. Güney Amerika ülkelerindeki siyasi hareketler hep izlenirdi. Dikkat eder misiniz lütfen. Güney Amerika'daki liderler ve ülkeler Türkiye'ye bakıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza bakıyor, Sayın Cumhurbaşkanımızdan strateji dersi alıyor, destek istiyor ve 'Türkiye Cumhuriyeti bizim arkamızda olsun' diye buraya bakıyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Tarih yeniden yazılıyor ve şekilleniyor ve bu şekillenen tarihin görünmeyen kahramanlarıyız. Siyaset ve kamu yönetimi gereğini yapıyor."
'HAYATINIZ SANAL MEDYA İÇERİSİNDE SÜRMEYE DEVAM EDER'
10 Ağustos'ta başlayıp 13 Ağustos'ta zirveye ulaşan ve özellikle döviz üzerine yapılan büyük operasyonun hızlı bir şekilde bertaraf edildiğini aktaran Nebati, şöyle devam etti:
"Türkiye atmış olduğu bu adımlar çerçevesinde yıl sonunda elde etmiş olduğu başarıyı 2019, 2020 ve 2021'le ilgili hedeflerini gerçekleştireceğine ilişkin önemli bir mesaj vermiş oldu ve hayatlarını sanal dünya içerisindeki dünyada ve bunu dışarıdan aldıkları suflelerle gerçekleştirenler bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Sufleciler bu ülkeye operasyon yapıyor. Ama burada, sanal dünyada iş dünyamızın ve toplumun moralini bozanlar bir şeyin farkına varmalı. Bu ülke hepimizin. Bu ülkede herhangi bir parti, etnik yapı, parti anlaşmazlığı, beka sorunu söz konusu olduğu zaman kendini ortaya koymayı bilen bir ülke. Bu ülkeyle uğraşmayın, kavga etmeyin, bu milletle hesaplaşmaya girmeyin, kaybedenler muhakkak ki sizler olursunuz ve hayatınız sanal medya içerisinde sürmeye devam eder."
Enflasyon rakamlarının açıklandığını ve şubat ayında TÜFE'de binde 16'lık artış olduğunu kaydeden Nebati, "Hemen hemen artış yok demektir. Yıllık enflasyon 20'nin altına düştü. Geçen yıl gıdada yüzde 6.5'e, ki son 20 yılın rekoruna varan bir artış söz konusu olmamış olsaydı biz daha düşük rakamları konuşacaktık. Bugün özellikle çok düşük rakamlarla devam eden giyim ve ayakkabı sektörüne teşekkür ediyorum. Onlar gereğini yaptı. Enflasyon şubat ayında 0.16 arttı, geçen aya göre ve yıllık 20'nin altında. ÜFE'de ise on binde 9'luk artış var. Bu şu demek, üretici artık karşılığını alıyor. Tüketici bu işin birlikte sırtlanacağını görüyor ve enflasyon daha da düşecek. Emin olun yıl sonu itibariyle açıklanmış olan hedeflerimizi fersah fersah geçeceğiz. Yeter ki inanalım ve güvenelim" ifadelerini kullandı.
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