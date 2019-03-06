Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar 5.40'ı aştı

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 5.40 seviyesinden işlem görüyor.
Beklendiği gibi faiz adımı atmayan Merkez Bankası, enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlendiğini, ancak fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiğini kaydetti. TCMB, 'belirgin iyileşme sağlanana kadar sıkı duruşa devam' mesajını yineledi.
Dünya gazetesinin aktardığına göre, TCMB cephesinde değişen bir şey olmadığını kaydeden QNB Finans Yatırım'dan Baş Ekonomist Burak Kanlı, karar metninde değişikliğe gidilmemiş olmasının erken faiz indirimi endişesini ortadan kaldırdığı yorumunu yaptı.
"Banka son birkaç aydır açık ve net bir biçimde, enflasyonda ikna edici ve belirgin bir düşüş olana kadar mevcut duruşunu koruyacağını söylüyor. Ve bu söylemiyle tutarlı bir biçimde de hareket ediyor" diyen Kanlı, TCMB'nin faizleri indirmeye Haziran ayında başlayacağı görüşünü dile getirdi.
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