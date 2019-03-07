Albayrak: Konkordato azaldı, krediler büyüdü

Şubat ayında 43.5 milyar liralık kredi büyümesi kaydedildiğini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, şubat ayının güçlü performansla geride bırakıldığını duyurdu.

Twitter'dan açıklama yapan Albayrak, "Konkordatolardan çıkışların hızlanması, konkordato ilanlarında yüzde 50 üzerinde düşüş ve bir önceki aya göre 43.5 milyar TL'lik kredi büyümesi ile Şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık" değerlendirmesinde bulundu.