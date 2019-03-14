Merkez Bankası anketi: 2019 sonu dolar beklentisi 5.99'dan 6.06'ya çıktı

Merkez Bankası'nın mart ayı beklenti anketinde 12 ay sonrası TÜFE tahmini yüzde 15.47'den yüzde 15.24'e, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 15.91'den yüzde 15.64'e indi. 2019 sonu Dolar/TL tahmini ise 5.99'dan 6.0615'e, 12 ay sonrası için tahmini ise 6.17 TL'den 6.30'a yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı.

© REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo Merkez Bankası beklenti anketinde dolar kuru arttı, enflasyon düştü

Buna göre 12 aylık tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 15.47'den yüzde 15.24'e geriledi.

Yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 15.91'den yüzde 15.64'e indi.

2019 sonu Dolar/TL beklentisi ise 5.99'dan 6.06'ya, 12 ay sonrası için tahmini ise 6.17 TL'den 6.30'a yükseldi.

Ankete göre 2019 yılı büyüme tahmini yüzde 1.2 olarak kaldı. 2020 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 3.1'den yüzde 3.2'ye yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 23.6 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, 21.4 milyar dolara indi. 2020 yılı cari açık beklentisi de 28.9 milyar dolardan 26.3 milyar dolara geriledi.