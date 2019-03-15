Alçı: Büyük şirketler belli ki devletten geniş çapta kamulaştırma isteyecek

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Önümüzdeki aylarda Türkiye’de büyük şirketler belli ki aynı 2008 ABD krizindeki gibi kurtarma paketleri yani geniş çapta kamulaştırma isteyecek devletten. Yine aynı zenginler sosyalizmi formülü geçerli olacak. Kazançlar şirkete kayıplar devlete yani vergi mükelleflerine" görüşünü dile getirdi.

Nagehan Alçı, Habertürk'te "Liberal düşüncenin büyük mağlubiyeti" başlığıyla yayımlanan yazısında "Devlet denen teşkilatlanma her yerde büyüdükçe büyüyor. Liberal değerlerin hâlâ itibarı yüksek ama bu gidişat durdurulamıyor. Devasa boyutlara ulaşan bu teşkilat her geçen gün bireylerin hukukunu daha çok ezme potansiyeline sahip" ifadesini kullandı.

Alçı, yazısına şöyle devam etti:

© AA / Arşiv Yabancı ortaklı şirket sayısı Suriyelilerle arttı

"En liberal sanılan ABD ve İngiltere'de bile devletin teşkilat olarak büyüklüğü ve devlet harcamaları son 40 yılda katbekat artmış. Ronald Reagan, "Sorunlarımızın çözümü devlet değildir. Sorunlarımızın kaynağı devlettir" demişti ama sadece Reagan döneminde Amerikan devlet sektörü üç kat büyüdü.

Devletin küçülmesi ve serbest piyasa söylemde var ama eylemde nasıl bir illüzyon olduğu son 40 yılın küresel rakamlarına bakınca daha da iyi anlaşılıyor. Devlet büyüyor ve büyüdükçe ceberrutlaşıyor. Türkiye'de de benzer problemlerle karşı karşıyayız.

TÜRKİYE'DEKİ DEHŞETLİ ÇÖKÜŞ

Önümüzdeki aylarda Türkiye'de büyük şirketler belli ki aynı 2008 ABD krizindeki gibi kurtarma paketleri yani geniş çapta kamulaştırma isteyecek devletten. Yine aynı zenginler sosyalizmi formülü geçerli olacak. Kazançlar şirkete kayıplar devlete yani vergi mükelleflerine.

Türkiye özelinde şüphesiz bizim bambaşka siyasi meselelerimiz de var. Liberal düşüncenin Türkiye'de yenilgiden de öte dehşetli bir çöküş yaşaması ayrı bir hikaye ama yukarıda özetlediğim küresel tablodan bağımsız değil. Türkiye'de liberal düşüncenin yaşadığı trajedinin ana hatlarını da uygun bir zaman olunca bu köşede yazmayı düşünüyorum."