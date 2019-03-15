Alçı: Büyük şirketler belli ki devletten geniş çapta kamulaştırma isteyecek

Nagehan Alçı, Habertürk'te "Liberal düşüncenin büyük mağlubiyeti" başlığıyla yayımlanan yazısında "Devlet denen teşkilatlanma her yerde büyüdükçe büyüyor. Liberal değerlerin hâlâ itibarı yüksek ama bu gidişat durdurulamıyor. Devasa boyutlara ulaşan bu teşkilat her geçen gün bireylerin hukukunu daha çok ezme potansiyeline sahip" ifadesini kullandı.
Alçı, yazısına şöyle devam etti:
Devletin küçülmesi ve serbest piyasa söylemde var ama eylemde nasıl bir illüzyon olduğu son 40 yılın küresel rakamlarına bakınca daha da iyi anlaşılıyor. Devlet büyüyor ve büyüdükçe ceberrutlaşıyor. Türkiye'de de benzer problemlerle karşı karşıyayız.
TÜRKİYE'DEKİ DEHŞETLİ ÇÖKÜŞ
Türkiye özelinde şüphesiz bizim bambaşka siyasi meselelerimiz de var. Liberal düşüncenin Türkiye'de yenilgiden de öte dehşetli bir çöküş yaşaması ayrı bir hikaye ama yukarıda özetlediğim küresel tablodan bağımsız değil. Türkiye'de liberal düşüncenin yaşadığı trajedinin ana hatlarını da uygun bir zaman olunca bu köşede yazmayı düşünüyorum."
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