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11:38 15 Mart 2019
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    AVM, Alışveriş Merkezi

    Perakende satışlar yüzde 6.7 azaldı

    © AA /
    Ekonomi
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    Perakende satış hacmi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.7 azaldı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2.9 düşüş gösterdi.

    Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerini açıkladı. Buna göre takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.7 azaldı.

    Fitch Ratings agency
    © Sputnik / Vladimir Pesnya
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    Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2.9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 10.3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2.8 azaldı.

    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ise, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1.3 arttı.

    Söz konusu ayda, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0.5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4.8 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları aynı seviyede kaldı.

    PERAKENDE CİRODA DEĞİŞİM

    alışveriş, ekonomi, pazar, çarşı
    © REUTERS / Umit Bektas
    Az tüketip çok ödedik: Perakende satışlar azaldı, ciro arttı
    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciroya bakıldığında ise; ocakta bir önceki aya göre yüzde 2.4 artış görüldü.

    Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2.1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1.5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5.3 artış kaydetti.

    Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro da, ocakta yıllık bazda yüzde 12.1 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17.9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 10.6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7 artış gösterdi.

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    Etiketler:
    Tütün, Gıda, Otomotiv, Perakende satış, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye
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