Kurtulmuş: Türkiye, dünyadaki en büyük 10 ekonomiden biri olacak

Kurtulmuş, Avcılar'da düzenlenen Kars-Ardahan-Iğdırlılar Hemşehri Buluşması'nda, 31 Mart seçimleri için son düzlüğe girildiğini hatırlatarak, 31 Mart'ta Avcılar'da yıllardır süren talihsizliğe bir son verileceğini söyledi. Avcılar'da belediyecilik hizmetlerinin olması gerekenin çok altında kaldığını anlatan Kurtulmuş, "Avcılar, İstanbul'un parlayan bir yıldızı olacak, ilçeler arasında öne çıkacak. Avcılar'a yıllardır sağlık alanında yatırım yapan İbrahim Ulusoy ve arkadaşları yönetime gelerek, burada çok güzel hizmetler verecekler." diye konuştu.
Kurtulmuş, Türkiye'nin bir seçime daha girdiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu seçim, birçok bakımdan önemli bir seçim. Türkiye, 24 Haziran'da yeni bir yönetim modeline geçti ve milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak seçti. 31 Mart her ne kadar belediye seçimi ise de Türkiye'de milletimizin iradesini göstermesi bakımından önemli bir gösterge olacaktır. 31 Mart, Türkiye siyaseti için önemli ve gerçekten hayati bir seçimdir. 31 Mart seçimleriyle Allah bu milletin yolunu bir kez daha açmayı nasip etsin. Türkiye'de artık siyaset iki eksende olacak. Cumhur İttifakı'nın karşısındaki ittifakın, bir benzemezler ittifakı olduğunu hepimiz görüyoruz. Bunların derdi, 'Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin.' Milletimiz sandıkta bu benzemezler ittifakına haddini bildirerek, gereğini yapacak."
'TÜRKİYE'NİN BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR ÜLKE OLMASI GEREKİR'
Kurtulmuş, Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olması gerektiğini ifade ederek, "Bu istikrar böyle devam etsin, Türkiye kendi savunma sistemlerini birkaç yıl içinde kuracaktır. Artık eski Türkiye yok. Türkiye, büyük Türkiye olma istikametinde hızla yürüyor. 31 Mart seçimleri, yeniden bu iradenin teyit edileceği bir seçim olacaktır. Türkiye artık gelişmiş bir ülkedir, daha da ileriye gidecek ve daha güçlü bir ülke olacak. Türkiye, şu anda dünyanın 13. en büyük ekonomisi, birkaç yıl içinde Türkiye, dünyanın 10 en büyük ekonomisinden birisi olacak, bunu da sağlayacağız. Birileri Türkiye'yi bir alt lige atmaya, ikinci lige göndermeye çalışıyor. PKK da budur, PYD de budur, DEAŞ da budur, FETÖ ve dışarıdan Türkiye'ye ekonomik saldırılarda bulunanlar da budur." değerlendirmesinde bulundu.
Dünyanın her yerindeki mazlum milletlerin gözünü dikip, Türkiye'ye baktığını anlatan Kurtulmuş, "31 Mart akşamında da dünyanın birçok yerinde mazlum insanlar, Türkiye'nin seçimlerini dikkatle takip edecek ve AK Parti'nin açık ara birinci çıktığı seçim sonucunda her biri mutlu bir şekilde Türkiye'ye dua etmeye devam edecek." dedi.
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