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11:25 18 Mart 2019
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    İstanbul, inşaat, konut

    Konut satışları yüzde 18.2 azaldı

    © AP Photo / Murad Sezer
    Ekonomi
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    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2019 konut satış verilerini açıkladı. Ocak ayında yüzde 24.8 düşüş gösteren ev satışları şubatta ise yüzde 18.2 azaldı.

    TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları 2019 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.2 oranında azalarak 78 bin 450 oldu.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
    © AA / Abdulhamit Topal
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    Konut satışlarında, İstanbul 14 bin 462 konut satışı ve yüzde 18.4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 690 konut satışı ve yüzde 9.8 pay ile Ankara, 4 bin 403 konut satışı ve yüzde 5.6 pay ile İzmir izledi.

    Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 12 konut ile Ardahan ve 22 konut ile Bayburt oldu.

    İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YÜZDE 68.2 AZALDI

    İstanbul, inşaat, konut
    © REUTERS / Murad Sezer
    Konut satışlarında sert düşüş
    Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68.2 oranında azalış göstererek 8 bin 890 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 11.3 olarak gerçekleşti.

    İpotekli satışlarda İstanbul 1724 konut satışı ve yüzde 19.4 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 25 ile Ardahan oldu.

    YABANCILARA SATIŞTA IRAKLILAR İLK SIRADA

    konut, emlak
    © AA /
    Konut alan 2 yabancıdan biri Ortadoğu'dan
    Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 92.1 artarak 3 bin 321 oldu.

    Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat 2019'da ilk sırayı 1440 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 672 konut satışı ile Antalya, 196 konut satışı ile Ankara, 192 konut satışı ile Bursa ve 138 konut satışı ile Yalova izledi.

    Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı.

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    Etiketler:
    Konut, TÜİK, Türkiye
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