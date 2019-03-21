Döviz mevduat stopajları yükseltildi

Bir yıla kadar vadeli döviz mevduat hesaplarında stopaj oranı yüzde 20'ye yükseltildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 1 yıla kadar vadeli döviz tevdiat hesaplarına uygulanan stopaj oranları yüzde 20'ye yükseltildi.

© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration Döviz hesapları 220 milyar lira büyüdü

Bu oran katılım bankalarındaki döviz katılma hesaplarına ödenen kâr payları için de geçerli olacak. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise stopaj oranı yüzde 18 olarak belirlendi.

Aynı kararname ile tüm mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin stopaj oranları da yeniden belirlendi.

Buna göre vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerden yüzde 7, 1 ile 3 yıl arasında olanlardan elde edilen faizden yüzde 3, vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizden ise yüzde 0 stopaj alınacak.