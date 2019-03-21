Döviz mevduat stopajları yükseltildi

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 1 yıla kadar vadeli döviz tevdiat hesaplarına uygulanan stopaj oranları yüzde 20'ye yükseltildi.
Bu oran katılım bankalarındaki döviz katılma hesaplarına ödenen kâr payları için de geçerli olacak. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise stopaj oranı yüzde 18 olarak belirlendi.
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
Aynı kararname ile tüm mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin stopaj oranları da yeniden belirlendi.
Buna göre vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerden yüzde 7, 1 ile 3 yıl arasında olanlardan elde edilen faizden yüzde 3, vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizden ise yüzde 0 stopaj alınacak.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)