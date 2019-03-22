Ersoy: Hint düğünü organizasyonlarında yüzde 300'lük büyüme bekleniyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hint düğünü organizasyonu yapan tur operatörleriyle konuştuğunu belirterek, "Yüzde 300'lük bir büyüme bekliyorlar. Hindistan hava yollarından bir tanesi Türkiye'ye seferlerine başladı "dedi.
Bakan Ersoy, Bodrum Ticaret Odası Salonu'nda, turizm sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileriyle düzenlenen toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İranlı turist sayısında geçen seneki rakamı yakalayacaklarını umduklarını söyledi.
İranlı turistte çok büyük bir artış gözlemlenmediğini aktaran Ersoy, ambargolardan dolayı İran'ın kendinden kaynaklanan ekonomik sıkıntıları olduğunu dile getirdi.
Ersoy, geçen seneki sayıların yakalanması durumunda zaten başarılı bir rakama ulaşılacağını düşündüğünü aktaran Ersoy, İran'da yurt dışı çıkış vergisi uygulanmaya başladığını söyledi.
‘ERKEN REZERVASYONLARDA ARTIŞ VAR'
"Türkiye genelinde erken rezervasyonlarda yıl ortalamasına bakıldığında yüzde 15, yüzde 18 bandında bir artış var" ifadesini kullanan Ersoy, "Bunun ağırlıklı sebebi yurt dışından, batı bölgelerinden gelen turist hareketliliğindeki artışla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Şu açıdan da sevindirici, gelir grubu daha yüksek turist kitlesi oranı artmaya başladı. Geçen senede artmaya başlamıştı, bu senede artmaya başladı" değerlendirmesinde bulundu.
Ersoy, Türkiye'de yapılan Hint düğünlerine ilişkin, "Hint düğünü organizasyonu yapan tur operatörleriyle konuşuyorum. Yüzde 300'lük bir büyüme bekliyorlar. Hindistan havayollarından bir tanesi Türkiye'ye seferlerine başladı. Diğer birçok havayolu da araştırmaya başlamış. 'Nasıl sefer koyarız', 'Ne yapabiliriz' diye. Türkiye ile ilgili bu konuda ciddi bir artış ön görüyoruz " dedi.
Bakanlık olarak kişi başı gecelik gelirlere konsantre olduklarına işaret eden Ersoy, geçen sene yüzde 5-6 civarında kişi başı gecelik gelirlerde artış olduğunu, bu sene bu rakamın yüzde 12-13 seviyelerine çıkmasını tahmin ettiklerini söyledi.
Ersoy, bu durumun gelir grubu yüksek turist ile günübirlik turist arasındaki değişimden kaynaklandığını dile getirdi.
‘BODRUM'U SADECE HİNT TURİSTLE SINIRLAMADIK'
Bodrum'daki turizm sektörü temsilcileriyle geniş kapsamlı bir toplantı yaptıklarına dikkati çeken Ersoy, şöyle konuştu:
"Bodrum'u sadece Hint turistle sınırlamadık. Bodrum'un çok ciddi çözülmesi gereken, bekleyen projeleri var. Başkan adayı arkadaşlarımın da projelerini gözden geçirdik. Biz de bakanlık olarak çok ciddi destek vereceğiz. STK'lar, sektör temsilcileri, Bodrum'un yerel insanlarıyla, çok geniş katılımlı toplantı yaptık. Başta ön yargılar olmak üzere, her şeyi tartıştık. Gereksiz ön yargılara açıklık getirdik. İhtiyaçlarını da biliyorum. Zaten ben 1974'ten bu yana Bodrum'a geliyorum. Turizmden gelen ve Bodrum'u 1974'den beri çok iyi bilen bir bakanın avantajını da onlara anlattım. Onlarda farkındalar zaten. Biz Bodrum'da adım adım çok güzel şeyler gerçekleştireceğiz. Bodrum Kalesi'ni 18 Mayıs'a yetiştireceğiz. 1 Haziran'a da kültür sanat faaliyetleriyle ilgili sahneyi de yetiştiriyoruz. Onlarla ilgili kaynakları Bakanlık olarak biz gönderdik. Bir sıkıntı olmayacak. 2020'de kalan kısmı yetiştireceğiz. Biz çalışmaların Bodrum Kalesi ile sınırlı kalmasını istemiyoruz. Sualtı Arkeoloji Müzesi'yle önümüzdeki sene yatırımlara devam edeceğiz."
Bodrum'da birkaç farklı noktada arkeolojik nokta olduğuna değinen Ersoy, onlara da bakanlık olarak kaynak aktaracaklarını kaydetti.
Sadece yerli değil, yabancı turist olarak da ciddi bir şekilde Bodrum'un kapasitesini artırmak istediklerine vurgu yapan Ersoy, "Bununla ilgili öndeki engelleri hem kaldırmak istiyoruz, hem de cazibe noktalarını parlatıp ön plana çıkartmak istiyoruz. Ama tabii bunlar yeterli değil. Siz nitelikli turiste ve geniş bir kitleye hitap ediyorsanız, başta altyapı olmak üzere birçok noktaya yatırım yapmanız gerekiyor. Bunu da başkan adayları arkadaşlarımızla projelerini tartıştık, gözden geçirdik. Biz devlet olarak, bakanlık olarak, her türlü desteği vereceğiz. Çünkü Bodrum'un kış kapasitesiyle yaz kapasitesi çok farklı" diye konuştu.
Ersoy, Bodrum'da ortak bir fikir birliği ve el birliğiyle çalışılarak, yerel halkın da desteğini alarak proje üreteceklerini dile getirdi.
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