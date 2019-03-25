Kurtulmuş'tan dolar açıklaması: Allah'ın izniyle seçimden istikrar çıktıktan sonra düzelecektir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaya ilişkin olarak "Birilerinin Türkiye üzerinde böyle manipülasyon yapmasına müsaade edilmeyecektir. Bu mücadele devam edecek. Allah'ın izniyle seçimden de istikrar çıktıktan sonra bunlar düzelecektir" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul'da internet medyası yöneticileriyle bir araya geldi.
Habertürk'ün aktardığına göre burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendirdi.
"Golan Tepesi için Trump'ın attığı imzanın uluslararası camiada hiçbir etkisi, hukuki meşruiyeti yok" görüşünü dile getiren Kurtulmuş, sözlerine "Dünya bir adamın tweetleri ile yönetilecek bir yer değil. Öncelikle bunu öğrenecek. Ama ABD açısından hazin olan Trump'ın İsrail hükümetinin sözcüsü gibi davranması. Bunun fiili sonuçları da önemli. Bölgedeki dengeleri değiştirme etkisi olacaktır" diye devam etti.
'SUÇLU, HATALI DAVRNANA VARSA BUNLARIN DA HESABI SORULACAK'
Kurtulmuş, dolardaki atağın sadece hükümete karşı değil vatandaşın cebindeki paraya yönelik bir saldırı olduğunu söyledi: "Türkiye'de ekonominin geriletilmesi için büyük manipülasyonlar ve ataklar var. Bunlar hala daha devam ediyor. Türkiye'de piyasa kapanınca Asya piyasalarında olağan dışı hareketler yaşanıyor. Neyse ki geçen yıl sonu bir dengelenme hedefiyle bu ataklar bertaraf edildi.
Piyasaları altüst edecek, buradan ortaya çıkacak hükümet karşıtı algı üzerinden sandığı etkilemeye çalışıyorlar. Bu son derece açık. Bunu sadece AK Parti hükümetine yapılan bir operasyon olarak görmüyoruz, bu meselenin böyle bir politik tarafı olduğu gibi daha önemlisi milletin cebindeki parayı çalan bir gasp olayıdır. Biz de milletin hakkını hukukunu, malını mülkünü korumak sorumlu olan iktidar olarak milletin zenginliği üzerinde oluşturulmaya çalışılan bu spekülasyonlara mani olmak vazifemizdir. Serbest piyasa içinde iş yapmak isteyene Türkiye kapılarını açmıştır. Birilerinin Türkiye üzerinde böyle manipülasyon yapmasına müsaade edilmeyecektir. Bu mücadele devam edecek. Allah'ın izniyle seçimden de istikrar çıktıktan sonra bunlar düzelecektir. Bunların da hevesi kursağında kalacaktır. Bu konuda suçlu, hatalı davranan varsa bunların da hesabı sorulacak."
YEREL SEÇİM MESAJI
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler hakkında konuşan Kurtulmuş, "Bu seçimde ittifaklar açısından en önemli olan AK Parti ile MHP'nin ülkenin milli duruşunu göstermesidir. Buna karşın karşımızdaki ittifakın çerçevesi belli değildir. 24 Haziran'da CHP ile HDP arasındaki örtülü ittifak bu seçimde açık bir ittifaka dönüştü. Cumhur İttifakı'na karşı birleşenlerin tek ortak noktası Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin yaklaşımıdır" ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş, olası seçim sonuçlarına yönelik şu değerlendirmeyi yaptı:
"Büyükşehir belediyelerinde yüzde 50+1'in altı bir sonuç olması erken seçim havası yaratmaz kaldı ki ben böyle bir sonuç da beklemiyorum. Siyasi istikrarın devam ettiğine yönelik bir sonuç önemlidir. Yerel seçimin sonucu genel siyaseti etkilemez. İstikrar sonucu dünyaya verilen mesaj açısından da önemlidir hem ekonomi alanında hem de siyaset alanında."
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