ATOR: Türk turizm sektörü Ruslara kimlikle seyahat imkânı tanınması durumunda turist akışının artacağı görüşünde

ATOR'a göre, Türk ve Rus turizm sektörü, Çavuşoğlu'nun Ruslara kimlikle seyahate izin vermeye hazır oldukları yönündeki açıklamayı konuşuyor. Türk turizm sektörünün temsilcilerinin neredeyse tamamı bu tür bir adımın Rusya'dan Türkiye'ye turist akışını geçen yılki sayıdan (6 milyon kişi) en az yüzde 10 daha fazla hale getireceğini belirtiyor.

ATOR, Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bugün Antalya'da yapacakları görüşmede konuyu ele almalarını beklemedikleri açıklaması yaptı.

Diğer yandan bakanların görüşmesinin ardından konuyla ilgili bir açıklama da basına yansımadı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise kimliklerin Rusça olması ve hukuki nedenlerden böyle bir uygulamanın çok zor olduğunu ifade etmişti.