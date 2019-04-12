IMF'den Türkiye ile 'gizli görüşme' açıklaması

Thomsen, bugünkü basın toplantısında, gazetecilerin Türkiye'yle, bu ülkeye mali yardımın sağlanması konusunda gizli görüşmelerin yapılıp yapılmadığı sorusuna yanıtında, "Hiçbir gayri resmi, gizli görüşme yok" dedi.

Ankara ile tüm görüşmelerin, IMF'nin üye ülkelerin ekonomilerine yönelik yaptığı sıradan gözlem çerçevesi içinde yapıldığını belirten Thomsen, Türkiye yönetimine, makroekonomik istikrarın sağlanması adına Merkez Bankası'na tam bağımsızlık sağlama çağrısında bulundu.