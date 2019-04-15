TL'de negatif ayrışma sürüyor, dolar 5.80'in üzerinde

İstanbul'da seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliğin halen devam etmesi, Rusya'dan alınan S-400 füzelerinin Türkiye-ABD ilişkilerinde gerginlik yaratıyor olması ve açıklanan reform paketinin detaylarına ilişkin soru işaretleriyle TL'de satış baskısı sürüyor.

Dolar/TL bu belirsizliklerle cuma günü benzer para birimlerinden negatif ayrışarak 5.82'yi aşmış, günü 5.75'ın hemen üzerinde tamamlamıştı.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, TL'nin Cuma günü görülen en yüksek seviye itibarıyla dolar karşısında bir haftalık değer kaybı yaklaşık yüzde 3.5, seçimden bu yana kayıplar yüzde 4.6, yılbaşından bu yana ise yüzde 9.1 oldu. Bu verilere göre TL, gelişmekte olan ülke para birimlerinden açık ara daha çok değer kaybetti.

Dolar/TL bugün 5.81 seviyesinde. Aynı saatte euro/TL 6.57'de.