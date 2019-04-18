FT 'yatırımcılar şüpheli' dedi: TCMB rezervlerini güçlendirmek için milyarlarca dolarlık kısa vadeli borç kullanıyor

İngiltere’nin etkili gazetelerinden Financial Times, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kısa vadeli borçlanma yoluyla dolar rezervlerini artırmasının, yeni bir kur şoku karşısında TL'nin değerini korumak için yeterli adım atıp atamayacağı konusunda yatırımcı ve analistlerin şüphe duymasına yol açtığını yazdı.

Financial Times’ın (FT) ilk sayfasında yayımlanan haberde, TCMB Nisan ayı başında net döviz rezervini 28,1 milyar dolar olarak açıkladığı hatırlatıldı. FT, bazı yatırımcılara göre bu seviyenin de yetersiz olduğunu belirtti.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre haberde, "Kendi hesaplamalarımız, rezervlerin 25 Mart'tan bu yana alışılmadık bir hızla artan kısa vadeli dış borçlanma ve swap işlemleriyle desteklendiğini gösteriyor. Bu swap işlemleri dışarıda tutulduğunda net rezervlerin 16 milyar doların altında olduğu gözüküyor" denildi.

Analistlerin, Türkiye'nin piyasalarda olası bir krize karşılık verecek finansal savunmasının yeterli olmadığından endişelendiği aktarıldı.

Just published: front page of the Financial Times international edition, Thursday April 18 https://t.co/yrKSscJ1Uu pic.twitter.com/FoHEL7enaM — Financial Times (@FinancialTimes) 17 Nisan 2019

​'SWAP İŞLEMLERİNDEN ETKİLENDİĞİNİ İLK KEZ İFADE ETTİ'

© REUTERS / Umit Bektas/File Photo Merkez Bankası'ndan yeni swap hamlesi

Konuyu Merkez Bankası'na da soran FT, "Merkez Bankası gönderdiği yazılı cevaplarda ilk kez döviz rezervlerinin swap işlemlerinden etkilenmiş olabileceğini ifade etti. Ancak bu işlemlerin tamamen uluslararası normlara uygun bir şekilde yapıldığını da vurguladı" ifadelerine yer verdi.

Gazeteye konuşan ve adını vermek istemeyen eski bir üst düzey TCMB yöneticisi, rezerve eklenen bu kaynakların kazanılmayıp borç alınan paralar olduğunu söyledi. Kaynak, "Bu Merkez Bankası rezervlerini artırmanın geleneksel bir yolu değildir” dedi.

BORÇLANMA 13 MİLYAR DOLARA TIRMANDI

© REUTERS / Murad Sezer/File Photo Financial Times: Türk Lirası kaçınılmaz sonucu bekliyor

Haberinde Bloomberg verilerine de yer veren FT, 1 Ocak-25 Mart döneminde borçlanmanın 500 milyon doları aşmadığını, 8 Nisan'da ise bu miktarın 13 milyar dolara tırmandığını yazdı.

Haberde, "TCMB bu kaynağı, Türkiye'de yerleşik bulunanların paralarını artan bir oranda döviz mevduatlarına yatırması sonrasında Türk bankalarından borç alarak oluşturdu" denildi.

Gazete, BlueBay Varlık Yönetimi'nin gelişmekte olan pazarlar stratejisti Tim Ash’in "Kapalı kapılar ardında olanlara dair genel bir rahatsızlık var" sözlerini de aktardı.

'PİYASADAKİ HERKES TÜRKİYE'NİN REZERVİ KALMADIĞINI BİLİYOR'

© REUTERS / Dolar 6 ayın en yükseğinde

Haberde şu ifadeler yer aldı: "TCMB'nin faaliyetlerini yakından inceleyen beş yatırımcı ve analist, isimlerini gizli tutmak şartıyla rezervlerden endişelendiklerini söyledi. Bazıları, Türk yetkililerin TL'ye karşı kısa pozisyon tavsiye eden ABD merkezli uluslararası yatırım bankası JP Morgan'a açtığı soruşturmanın ardından konuşmaktan çekindi. TCMB'nin bu hamlesi, bankanın yerel seçimler öncesi TL'nin değerini yüksek tutmak için rezervlerini tükettiğine dair endişeleri artırdı. TCMB bununla ilgili yorum yapmayı reddetti."

Türkiye'nin 12 ayda 177 milyar dolar dış borç ödemesi gerektiğini hatırlatan Tim Ash de, "İster net rezerve bakalım ister brüt rezerve, sonuçta yeterli rezerve sahip olmadıkları görülüyor. Piyasadaki herkes Türkiye'nin TL'yi etkili ve sürdürülebilir bir şekilde korumak için yeterli rezervi kalmadığını biliyor" dedi.