FT 'yatırımcılar şüpheli' dedi: TCMB rezervlerini güçlendirmek için milyarlarca dolarlık kısa vadeli borç kullanıyor

BBC Türkçe’nin aktardığına göre haberde, "Kendi hesaplamalarımız, rezervlerin 25 Mart'tan bu yana alışılmadık bir hızla artan kısa vadeli dış borçlanma ve swap işlemleriyle desteklendiğini gösteriyor. Bu swap işlemleri dışarıda tutulduğunda net rezervlerin 16 milyar doların altında olduğu gözüküyor" denildi.
Analistlerin, Türkiye'nin piyasalarda olası bir krize karşılık verecek finansal savunmasının yeterli olmadığından endişelendiği aktarıldı.
Just published: front page of the Financial Times international edition, Thursday April 18 https://t.co/yrKSscJ1Uu pic.twitter.com/FoHEL7enaM— Financial Times (@FinancialTimes) 17 Nisan 2019
'SWAP İŞLEMLERİNDEN ETKİLENDİĞİNİ İLK KEZ İFADE ETTİ'
Gazeteye konuşan ve adını vermek istemeyen eski bir üst düzey TCMB yöneticisi, rezerve eklenen bu kaynakların kazanılmayıp borç alınan paralar olduğunu söyledi. Kaynak, "Bu Merkez Bankası rezervlerini artırmanın geleneksel bir yolu değildir” dedi.
BORÇLANMA 13 MİLYAR DOLARA TIRMANDI
Haberde, "TCMB bu kaynağı, Türkiye'de yerleşik bulunanların paralarını artan bir oranda döviz mevduatlarına yatırması sonrasında Türk bankalarından borç alarak oluşturdu" denildi.
Gazete, BlueBay Varlık Yönetimi'nin gelişmekte olan pazarlar stratejisti Tim Ash’in "Kapalı kapılar ardında olanlara dair genel bir rahatsızlık var" sözlerini de aktardı.
'PİYASADAKİ HERKES TÜRKİYE'NİN REZERVİ KALMADIĞINI BİLİYOR'
Türkiye'nin 12 ayda 177 milyar dolar dış borç ödemesi gerektiğini hatırlatan Tim Ash de, "İster net rezerve bakalım ister brüt rezerve, sonuçta yeterli rezerve sahip olmadıkları görülüyor. Piyasadaki herkes Türkiye'nin TL'yi etkili ve sürdürülebilir bir şekilde korumak için yeterli rezervi kalmadığını biliyor" dedi.
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