Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası beklentilere paralel faizlerde değişikliğe gitmedi.
Politika faizi olan haftalık repo faizi yüzde 24 seviyesinde korundu.
Merkez'in faiz kararının ardından dolar/TL 5.95'i aştı.
Ayrıntılar geliyor.
Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 24'te sabit tuttu.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası beklentilere paralel faizlerde değişikliğe gitmedi.
Politika faizi olan haftalık repo faizi yüzde 24 seviyesinde korundu.
Merkez'in faiz kararının ardından dolar/TL 5.95'i aştı.
Ayrıntılar geliyor.
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