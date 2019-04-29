Fitch, Türkiye'nin kredi notunu cuma günü açıklayacak

Ekonomistlerin 2'si ise kredi notunun 'BB'den 'BB-'ye indirileceği, 'Negatif' olan görünümün ise 'Durağan' olarak değiştirileceği tahmininde bulundu.
Fitch'in 2019 yılına ilişkin açıkladığı takvime göre, ilk Türkiye değerlendirmesi 3 Mayıs’ta yapılacak. İkinci değerlendirme tarihi ise 1 Kasım olarak açıklandı.
Ankete QNB Finansbank, İş Portföy, Ahlatcı Yatırım, IşıkFX, GCM Yatırım, Alternatifbank, İş yatırım, Halk Yatırım, Şeker Yatırım, Tacirler Yatırım ve Yatırım Finansman katıldı.
Kredi notunun 3 Mayıs Cuma günü TSİ 23.10 civarında açıklanması bekleniyor.
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