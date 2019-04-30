Büyükelçi Samsar: Türkiye, Rusya ile domates sevkiyatı kotasının yükseltilmesi için görüşüyor

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türkiye’nin domates sevkiyatı kotasını 150 bin tona çıkarmak için Rusya ile görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Yekaterinburg’da gazetecilere konuşan Samsar, “Domates sevkiyat kotasının 150 bin tona kadar çıkartılması için görüşmeler yürütülüyor. Kota yükseltildiğinde domates sevkiyatı konusunda sorun kalmayacak. Zira bu aşamada Rusya’ya mal ihraç etmek isteyen Türk üreticiler var” dedi.

Türkiye’nin 2015’teki kriz öncesi dönemdeki kadar (340 bin ton) domates sevkiyatı yapma potansiyeli bulunduğunu ekleyen Samsar, Rusya’dan buğday alımının azaltmasıyla ilgili de “Özel bir neden yok. Büyük ihtimalle Türkiye’de tahıl yılı olması ve Rusya’dan alımlara çok ihtiyaç olmamasıyla alakalı” ifadelerini kullandı.

Rusya Tarım Bakanlığı’nın Türkiye’den domates sevkiyatı kotasını 150 bin tona çıkarılmasını teklif ettiği belirtilmişti.

Türkiye ile Rusya arasında 2015’te yaşanan kriz öncesinde Rusya’ya domates ihracatı yaklaşık 340 bin tondu. Kriz sonrasında getirilen yasaklarla domates ihracatı sıfırlandı. 1 Aralık 2017’de de 50 bin ton domates ithalatına yeniden izin verildi. Kota bu yıl başında da iki katına çıkarılmıştı.